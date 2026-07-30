El Niño naberá na sile! Latinskej Amerike hrozí dvojitá rana, varujú odborníci

RÍM - Hlavný ekonóm Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) Maximo Torero upozornil, že Latinskú Ameriku môže od októbra do decembra výrazne postihnúť meteorologický fenomén El Niño. Pravdepodobne to ešte viac zhorší výkyvy v dodávkach poľnohospodárskych produktov spôsobené konfliktom v Hormuzskom prielive. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters.
Svetová meteorologická organizácia (WMO) začiatkom júla varovala, že fenomén El Niño už nastúpil a bude rýchlo naberať na sile. Ide o prirodzený klimatický jav, ktorý otepľuje povrchovú teplotu vody v strednej a východnej časti rovníkového Tichého oceánu. To spôsobuje zmeny v prúdení vzduchu v atmosfére, tlaku vzduchu a zrážkových úhrnoch v rozsiahlych častiach sveta. Zvyčajne sa objavuje každých dva až sedem rokov a trvá približne deväť až 12 mesiacov. Podmienky kolíšu medzi teplou fázou El Niño a jej opakom, chladnou fázou La Niňa.
Región môže zasiahnuť „dvojitá rana“
Torero v tejto súvislosti uviedol, že latinskoamerický región môže zasiahnuť „dvojitá rana“ v podobe extrémnych poveternostných podmienok a znížených dodávok hnojív a hybridných osív. Ich dodávky už významne ovplyvnila faktická blokáda Hormuzského prielivu počas vojny medzi USA a Iránom.„Existuje vysoká pravdepodobnosť, že to bude intenzívny El Niño – podobný tomu z roku 2015,“ vysvetlil Torero. Očakáva sa, že dopady budú v rámci Latinskej Ameriky nerovnomerné. V Peru hrozia na severnom pobreží záplavy, zatiaľ čo horské oblasti budú trpieť nedostatkom zrážok. Rovnaká situácia sa očakáva aj na severnom a južnom pobreží Čile.
Americké Centrum pre predpovede klímy nedávno odhadlo 81-percentnú pravdepodobnosť výskytu „veľmi silného“ fenoménu El Niño, ktorý by sa mohol zaradiť medzi najsilnejšie od roku 1950. Hlavný ekonóm FAO preto vyzval vlády dotknutých krajín, aby investovali do prípravných opatrení. Každý dolár vynaložený na tieto účely má podľa neho sedemnásobnú návratnosť, zatiaľ čo v prípade reaktívnych opatrení je len trojnásobná. Odporučil zamerať sa na infraštruktúru s cieľom predísť narušeniam dopravy, na vývoj odolných osív a na urýchlenie zberu úrody, aby sa zmiernili škody spôsobené búrkami.