Vedci bijú na poplach: Hrozí nárast počtu útokov žralokov! Budú sa sťahovať, TOTO je dôvod

LONDÝN - Silný klimatický jav El Niño by mohol v najbližších mesiacoch výrazne ovplyvniť pohyb žralokov. Vedci upozorňujú, že teplejšia voda a zmeny v migrácii rýb môžu prilákať viac predátorov bližšie k obľúbeným plážam. Zároveň však zdôrazňujú, že riziko útoku na človeka zostáva stále veľmi nízke, ale môže sa zvýšiť.
Super El Niño môže zvýšiť počet žralokov pri plážach
Meteorológovia očakávajú, že tohtoročný Super El Niño výrazne zohreje vody Tichého oceánu. Vedci upozorňujú, že tento jav nemusí ovplyvvniť len počasie, ale aj správanie morských živočíchov. Jedným z dôsledkov môže byť vyšší výskyt žralokov v blízkosti pobrežia, najmä na západnom pobreží Spojených štátov.
Na možné zmeny upozornili odborníci z Shark Lab pri California State University Long Beach, podľa ktorých sa už teraz objavujú mladé biele žraloky pri pobreží skôr ako po iné roky. Informovali o tom viaceré americké médiá s odvolaním na vedcov.
Teplá voda mení migračné trasy
Riaditeľ výskumného centra Chris Lowe vysvetľuje, že teplejšia voda pri pobreží Kalifornie vytvára vhodnejšie podmienky pre mladé jedince žraloka bieleho. Tie sa presúvajú zo severného Mexika do plytších vôd, kde majú dostatok potravy.
Počas silného El Niña sa navyše môžu severnejšie než zvyčajne objaviť aj ďalšie druhy, napríklad žraloky kladivohlavé, tigrie či býčie. Vedci pripomínajú, že podobný vývoj zaznamenali aj počas veľmi silného El Niña v rokoch 2015 až 2016.
Viac žralokov neznamená viac útokov
Hoci správy o vyššom počte žralokov môžu vyvolávať obavy, odborníci zdôrazňujú, že to automaticky neznamená nárast útokov na ľudí.
Výskum Shark Lab ukazuje, že žraloky dokážu človeka odlíšiť od svojej prirodzenej koristi. Väčšina jedincov sa po priblížení jednoducho otočí a odpláva. Chris Lowe dokonca uviedol, že po rokoch výskumu nemá obavy plávať vo vodách, kde sa tieto predátory pravidelne pohybujú.
Odborníci radia zachovať opatrnosť
Napriek tomu odborníci odporúčajú dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá. Plavci by sa mali vyhýbať vode za svitania a súmraku, keď sú žraloky najaktívnejšie. Rizikovejšie sú aj miesta v blízkosti rybárskych lodí alebo kolónií tuleňov, ktoré predstavujú prirodzenú korisť veľkých predátorov.
Útoky zostávajú veľmi zriedkavé
Hoci sa v posledných rokoch počet pozorovaní žralokov pri americkom pobreží zvýšil, útoky na ľudí sú stále mimoriadne zriedkavé. V Kalifornii bolo od roku 1950 zaznamenaných približne 250 incidentov, z ktorých len malá časť mala tragické následky. Vedci preto zdôrazňujú, že prítomnosť väčšieho počtu žralokov je prirodzeným dôsledkom zmien v morskom ekosystéme, nie dôvodom na paniku.