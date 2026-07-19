Drsná zrážka na východe: Opitý vodič bez papierov ťažko zranil motorkárov! Posádka po nehode ušla

ŠTÓS - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu medzi Medzevom a Štósom v okrese Košice-okolie, pri ktorej v sobotu (18. 7.) utrpeli ťažké zranenia dvaja občania Maďarska. Vodič osobného auta, ktorý sa zrazil s motocyklom, nafúkal viac ako dve promile a nemal vodičské oprávnenie. Dvaja jeho spolujazdci po nehode z miesta ušli a zraneným nepomohli. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
K nehode došlo krátko pred 14.30 h. Vodič osobného auta pravdepodobne prešiel v zákrute do protismeru, kde sa zrazil s motocyklom. Jeho vodiča a spolujazdkyňu previezli do nemocnice so zraneniami, ktoré si vyžiadajú viac ako 42 dní liečenia.
Dychová skúška u vodiča auta preukázala 2,35 promile alkoholu. Policajti zároveň zistili, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Po vykonaní potrebných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia. „Okrem neho sa vo vozidle nachádzali ešte dve osoby, ktoré však po dopravnej nehode z jej miesta ušli a zraneným neposkytli prvú pomoc,“ uviedla hovorkyňa. Policajti oboch spolujazdcov vypátrali, 20-ročný muž nafúkal 0,17 promile a dychová skúška u 15-ročného bola negatívna. Po vykonaní procesných úkonov ich prepustili.
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. V súvislosti s konaním spolujazdcov začala polícia aj trestné stíhanie pre prečin neposkytnutia pomoci spáchaný formou spolupáchateľstva. Presné okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.