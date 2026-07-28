Nebezpečné jazdy v Trenčianskom kraji: Jeden bez prilby, druhý pod vplyvom alkoholu

TRENČÍN - Počas uplynulého víkendu došlo v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) k dvom závažným dopravným nehodám, pri ktorých utrpel vážne zranenia vodič skútra a zranil sa aj jazdec na elektrickej kolobežke. V jednom prípade zohrala úlohu jazda bez prilby, v druhom alkohol. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
Nehoda bez prilby
Prvá nehoda sa stala v sobotu (25. 7.) ráno v Brezovej pod Bradlom v okrese Myjava. Šesťdesiatštyriročný vodič skútra podľa polície jazdil bez ochrannej prilby. Pri prejazde ľavotočivou zákrutou sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, zišiel mimo vozovky na trávnatý povrch, dostal šmyk a narazil do stĺpa elektrického vedenia. Dychová skúška na alkohol bola negatívna. Muž utrpel vážne poranenia hlavy a previezli ho do nemocnice.
Opitý kolobežkár havaroval
Druhá nehoda sa stala v nedeľu (26. 7.) v Trenčianskych Tepliciach v okrese Trenčín. Dvadsaťdeväťročný muž jazdiaci na elektrickej kolobežke podľa polície nezvládol na rovnom úseku cesty jej vedenie a spadol na vozovku. Pri dychovej skúške mu namerali približne 2,38 promile alkoholu. So zraneniami ho previezli do nemocnice. Polícia uviedla, že okolnosti, príčiny aj miera zavinenia oboch dopravných nehôd sú predmetom ďalšieho objasňovania.
V súvislosti s nehodami polícia apeluje na vodičov, aby používali ochranné prilby a nesadali za riadidlá pod vplyvom alkoholu. „Nezabúdajte, že prilba môže pri páde rozhodnúť o rozsahu zranení a v mnohých prípadoch zachrániť život. Rovnako platí, že alkohol za riadidlá nepatrí, a to ani na elektrickú kolobežku,“ zdôraznila Klenková.