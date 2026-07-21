Tragédia v Nemecku má dohru: Podozrivý zo zastrelenia šiestich pracovníkov sa v cele obesil

BERLÍN - Muž podozrivý zo zastrelenia šiestich pracovníkov sociálnoprávnej ochrany rodiny v zariadení pre matky s deťmi v severonemeckom meste Stade v utorok spáchal vo väzení samovraždu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Nemecké médiá identifikovali podozrivého ako 45-ročného Fatiha Khana G. Podľa ministerstva spravodlivosti spolkovej krajiny Dolné Sasko ho v utorok ráno našiel personál väznice mŕtveho v jeho samostatnej cele. Ministerstvo uviedlo, že v súčasnosti neexistujú žiadne náznaky zapojenia tretej strany v tomto prípade. O úmrtí muža boli informovaní jeho najbližší, ako aj príbuzní obetí streľby.
Podozrivý mal 29. júna v meste Stade zastreliť štyri ženy a dvoch mužov, pričom tento prípad patrí medzi najhoršie v novodobých dejinách Nemecka. Predpokladaný strelec v ten deň prišiel do zariadenia pre matky s deťmi, kde mal stretnutie týkajúce sa ďalšieho postupu v starostlivosti o jeho trojmesačnú dcéru. Úrady tvrdia, že muž náhle vytiahol strelnú zbraň a spustil paľbu na sociálnych pracovníkov. Podľa policajného šéfa boli obete zabité „brutálnym spôsobom“.
Na úteku strieľali aj policajti
Okrem šiestich zastrelených utrpela jedna osoba zranenia. Dcéra útočníka a jej 34-ročná matka boli v tom čase v zariadení a ani jedna z nich nebola zranená. Strelec sa pokúsil ujsť autom, ktoré šoférovala 65-ročná žena. Tá mala podľa polície „blízky vzťah s rodinou strelca“. Policajti začali na auto strieľať, pričom strelec ani vodička neutrpeli zranenia, a po krátkej naháňačke ich dolapili.
Denník Der Spiegel s odvolaním sa na nemenované zdroje informoval, že muž bol predtým obvinený z toho, že prudko triasol svojou trojmesačnou dcérou. Lekári údajne našli poranenia súvisiace s týmto incidentom. Podozrivý sa im následne vyhrážal v zdravotníckom zariadení, kde dievčatko ošetrili, čo viedlo k policajnému vyšetrovaniu, ktoré však neskôr zastavili.