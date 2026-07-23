Muž sa v trnavskom hoteli vyhrážal streľbou: Polícia ho krátko nato spacifikovala pred hotelovou izbou

Polícia spacifikovala muža v Trnave, ktorý sa vyhrážal v hoteli vystrieľaním. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
TRNAVA - Päťdesiatpäťročný muž sa v pondelok (20. 7.) dopoludnia vyhrážal recepčnej v jednom z trnavských hotelov streľbou. Privolaná polícia ho obmedzila na osobnej slobode. Muž čelí trestnému stíhaniu za nebezpečné vyhrážanie. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Policajti po príchode na miesto preverili situáciu a po zistení potrebných informácií sa takticky presunuli k izbe, kde sa mal agresor nachádzať. Vyzvali ho, aby vyšiel von, a následne 55-ročného muža spacifikovali,“ priblížila polícia.
Trnavská polícia spacifikovala muža, ktorý sa recepčnej vyhrážal vystrieľaním. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
Prípad si prevzal poverený policajt z obvodného oddelenia Policajného zboru Trnava. Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)