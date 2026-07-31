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Irán udrel na americké ciele: Teherán tvrdí, že zaútočil dronmi v Kuvajte

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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ČTK

TEHERÁN - Iránska armáda oznámila, že v odvete za americké údery proti Iránu vykonala dronový útok na americké vojenské ciele v Kuvajte. Informovala o tom agentúra AFP. Oblastné veliteľstvo amerických síl CENTCOM tvrdenie Teheránu doteraz nekomentovalo.

Iránska armáda tvrdí, že sa zamerala hlavne na "úkryty bojových lietadiel, satelitné komunikačné systémy a sklady vybavenia na leteckej základni Ahmada Džábira v Kuvajte". Iránska armáda označila tieto údery za "reakciu na nedávnu agresiu proti našej krajine zo strany teroristickej americkej armády a jej brutálny útok na obytný dom na ostrove Kešm". Podľa iránskych médií boli vo štvrtok pri útokoch na tento ostrov ležiaci v Hormuzskom prielive zabití traja členovia jednej rodiny.

Odveta za údery

Konflikt na Blízkom východe sa vyhrotil 28. februára, keď Spojené štáty spoločne s Izraelom zaútočili na Irán. Teherán na to odpovedal údery proti Izraelu a štátom v regióne, na území ktorých sú americké základne.

Teherán a Washington podpísali v júni memorandum o porozumení s cieľom zastaviť vojenské operácie a znovu otvoriť Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre prepravu ropy, ako aj dosiahnuť dohodu o ukončení vojny do 60 dní. Tri týždne po podpise však americký prezident Donald Trump vyhlásil prímerie za ukončené, pretože Irán zaútočil na lode v Hormuzskom prielive a Spojené štáty na to reagovali ďalšími údermi. Pakistan, ktorý bol prostredníkom v rokovaniach medzi Iránom a USA, dnes uviedol, že robí všetko pre obnovenie rozhovorov.

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