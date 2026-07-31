Smrť za protesty? Irán plánuje popraviť ďalších mladých mužov

PARÍŽ - Ľudskoprávne skupiny vyjadrili vo štvrtok znepokojenie nad tým, že iránske úrady plánujú popraviť ďalších mladých mužov obvinených z účasti na januárových protivládnych protestoch. Informuje o tom agentúra AFP.
Iránske úrady v poslednom období vykonávali popravy takmer každý týždeň. Medzinárodní pozorovatelia tvrdia, že ide zrejme o širšie úsilie Teheránu preukázať nulovú toleranciu voči odporu v čase, keď krajina vedie vojnu so Spojenými štátmi.
Mladý športovec odsúdený
Nezávislá ľudskoprávna mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) so sídlom v Nórsku vo vyhlásení uviedla, že iránsky najvyšší súd potvrdil trest smrti aj pre 26-ročného kickboxera a MMA zápasníka Benjámína Nakdího, ktorého zadržali počas januárových protestov. Trest dostal za to, že hasiacim prístrojom postriekal bezpečnostné sily, píše AFP.
Sporné obvinenia
Podľa úradov však muž pôsobil v „skupinách narúšajúcich národnú bezpečnosť“ a obvinili ho aj zo „združovania a spolčovania sa s cieľom páchať trestné činy proti národnej bezpečnosti a tiež z propagandy namierenej proti režimu“, citovala organizácia IHR jeho právnika. Organizácie IHR a Amnesty International uviedli, že Nakdí bol odsúdený na základe vynúteného priznania, ktoré sa odvysielalo aj v štátnej televízii.
Vlna protestov, ktorú koncom decembra v Iráne vyvolali vysoké životné náklady, sa rýchlo zmenila na veľké protivládne zhromaždenia. Nepokoje eskalovali počas nocí 8. a 9. januára, keď bezpečnostné zložky použili proti nespokojným ľuďom hrubú silu. Iránske úrady tvrdia, že spočiatku pokojné protesty sa zmenili na násilné nepokoje podnecované zahraničnými silami, údajne najmä z USA a Izraela.