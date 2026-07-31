Zvrat v korupčnej kauze: Ústavný súd zrušil odsúdenie exprezidenta a nariadil jeho prepustenie

LIMA - Peruánsky ústavný súd zrušil 15-ročný trest odňatia slobody udelený bývalému prezidentovi Ollantovi Humalovi za korupčný škandál zahŕňajúci brazílsku stavebnú firmu Odebrecht i venezuelskú vládu. Súd nariadil prepustenie Humalu a celé trestné konanie voči nemu vyhlásil za nulitné. Vyplýva to podľa AFP z verdiktu z 15. júla a zverejneného vo štvrtok.
Manželia za mrežami
Humalu a jeho manželku Nadine Herediovú minulý rok poslal do väzenia iný peruánsky súd. Obaja boli obvinení z prijímania nezákonných finančných prostriedkov na dve úspešné volebné kampane od firmy Odebrecht a venezuelskej vlády. Herediová získala po rozsudku diplomatický azyl od Brazílie.
V januári Humala požiadal o vydanie príkazu habeas corpus, ktorý ústavný súd označil za opodstatnený a uviedol, že jeho práva boli porušené. Aby bol prepustený na slobodu, bude potrebné predložiť rozhodnutie ústavného súdu súdnemu senátu, ktorý sa zaoberá odvolaním v jeho prípade. Zadržiavaný je v špeciálnej väznici pre exprezidentov v Lime.
Humala odmietal vinu
Humala počas súdneho procesu obvinenia voči svojej osobe odmietal ako politické prenasledovanie. Bol prvým bývalým peruánskym prezidentom súdený v korupčnej kauze známej ako Autoumyváreň (Lava Jato), súvisiacej aj s firmou Odebrecht. Do škandálu boli zapletení aj traja ďalší bývalí prezidenti.
Miliónové úplatky
Táto brazílska spoločnosť priznala, že dávala úplatky vládam v celej Latinskej Amerike, aby jej pomohli s expanziou. Celkovo malo ísť až o takmer 800 miliónov dolárov, za čo sa v roku 2016 zaviazala zaplatiť pokuty vo výške 3,5 miliardy dolárov.
Firma na súde dokonca uviedla, že financovala takmer všetkých peruánskych prezidentských kandidátov za posledných takmer 30 rokov. Niekdajší stavebný kolos si v roku 2020 zmenil názov na Novonor a v súčasnosti prechádza reštrukturalizáciou v rámci konkurzného konania.