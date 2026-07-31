SaS udrela do dopravy: Navrhuje priority diaľnic, kritizuje pomalú a drahú výstavbu

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS označila za priority v oblasti diaľnic výstavbu chýbajúcich úsekov D1 na Zemplíne od Bidoviec k hranici s Ukrajinou, rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hranici s Poľskom v rámci Via Carpatia a R2 medzi Lučencom a Košicami. Predseda liberálov Branislav Gröhling o tom v piatok informoval s tým, že na prvé dva projekty je možné využiť peniaze z programu Európskej únie East Invest, kde je 28 miliárd eur.
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SaS zároveň informovala, že Smeru-SD na základe výsledkov jeho vlád za 15 rokov treba vziať rezort dopravy, pretože je potrebné systematické financovanie dopravnej infraštruktúry. „Slovensko momentálne stavia pomaly. Stavia draho, stavia málo, rozhoduje sa veľmi chaoticky a na základe toho, aký je minister, aká je vláda, a nemáme žiaden plán,“ povedal Gröhling.
Drahé diaľnice
Peter Báthory, ktorý sa v SaS venuje doprave, informoval, že Slovensko stavia diaľnice za najdrahšie ceny v regióne, kľúčové stavby sa vlečú roky a kým sa vlády chválili veľkými projektmi, cestná sieť chátrala. „O diaľnici D1 Bidovce - štátna hranica Slovensko/Ukrajina Robert Fico (Smer-SD) rozpráva od roku 2007. Ešte horšie je na tom rýchlostná cesta R4 Via Carpatia, pre ktorú už v roku 2006 vtedajší minister dopravy za Smer Ľubomír Vážny podpisoval memorandum v poľskom Łańcute,“ uviedol Báthory. SaS vymenovala 13 problémových alebo odsúvaných projektov v hodnote 8,65 miliardy eur a 11 reálne ukončených obstarávaní približne za dve miliardy eur. „Z toho jasne vyplýva, že minister (Jozef) Ráž (nominant Smeru-SD) Slovensko nerozostaval, ale rozbabral,“ povedal Báthory.
Vysoké náklady
SaS upozornila, že výstavba kilometra diaľnice na Slovensku v prepočte stojí 2,8-krát viac ako v Poľsku alebo Česku. Za posledných 16 rokov to podľa strany bolo 28 miliónov eur na kilometer. Liberáli kritizovali aj zanedbaný stav mostov na cestách prvej triedy, pričom každý druhý je v zlom až havarijnom stave. Spochybnili aj výhodnosť opravy týchto mostov cez pripravovaný projekt verejno-súkromného partnerstva. „Slovensko potrebuje systematické financovanie dopravnej infraštruktúry, nie ďalšie desaťročia výhovoriek,“ dodal Báthory.
SaS bola súčasťou vlád Ivety Radičovej (vtedy SDKÚ), Igora Matoviča a Eduarda Hegera (obaja vtedy OĽaNO, aktuálne Slovensko, resp. Demokrati). Tieto vlády sa predčasne skončili aj pre postoj SaS.