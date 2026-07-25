Po dvoch rokoch zvrat: Peru a Venezuela obnovia prerušené diplomatické vzťahy

LIMA - Peru a Venezuela obnovia diplomatické vzťahy prerušené po spornom víťazstve Nicolása Madura vo voľbách v roku 2024. Oznámili to v piatok ministerstvá zahraničných vecí oboch krajín, informuje o tom agentúra AFP.
„Vláda Peruánskej republiky a vláda Venezuelskej republiky s potešením oznamujú, že sa rozhodli začať postupný proces úplného obnovenia bilaterálnych vzťahov,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení. Proces obnovenia činnosti ambasád a návratu diplomatického personálu bude podľa vyhlásenia prebiehať postupne v najbližších mesiacoch.
Spor po voľbách
Diplomatické vzťahy medzi Limou a Caracasom boli úplne prerušené koncom júla 2024. Stalo sa tak po tom, čo peruánska vláda odmietla uznať víťazstvo Nicolása Madura v kontroverzných prezidentských voľbách a za legitímneho prezidenta uznala opozičného kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu. V reakcii na túto kritiku vtedy venezuelská vláda vyhostila peruánskych diplomatov a s Peru prerušila všetky oficiálne styky.
Postupná obnova diplomatických vzťahov nadväzuje na širšie politické zmeny v regióne a snahu o pragmatické riešenie konzulárnych otázok, ktoré komplikovali život státisícom venezuelských migrantov žijúcich na území Peru.