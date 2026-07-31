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Korčok si to PORIADNE pokazil u priaznivcov: Peniaze z PS cez manželkinu firmu, vraj nahral Ficovi na smeč!

Korčok svojim konaním rozhodne nepotešil podporovateľov opozície. Korčok reaguje! Zobraziť galériu (5)
Korčok svojim konaním rozhodne nepotešil podporovateľov opozície. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ján Zemiar)
Michal Szentivanyi Michal Szentivanyi

BRATISLAVA - Pohľad na to, ako sa majú čerpať a využívať stranícke peniaze sa dosť významne líši v tom, ako k ich presunu dôjde. To kritizovalo Progresívne Slovensko u koaličného Smeru-SD za poslednú dobu dosť významne. Bolo to však paralelne s tým, ako sa verejne riešila matka opozičného lídra Michala Šimečku. Teraz nastal nový problém, a to s podpredsedom PS Ivanom Korčokom. Stranícke peniaze sa totiž ocitli na účte firmy jeho manželky, ktorú kedysi spolu s ňou založil. Voliči zúria a niektorí už vyslovili aj obávané vety, ktoré opozícia nebude počuť rada.

Počas posledných dní sa Korčok dostával často pod paľbu koaličného poslanca Jána Mažgúta, ktorý aj vo svojom videu upriamil pozornosť na záhadnú firmu s názvom Eustra. Dostal sa k nej tak, že si prečítal výročnú správu z PS. Finančné operácie sa pri tejto firme pohybujú na vyše 67-tisícoch eur za rok 2025. Ukázalo sa, že Korčok mal práve cez túto firmu byť platený hnutím PS. Otázkou je, prečo nebol platený priamo a bola na to využívaná táto eseróčka.

Korčok si to PORIADNE
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 (Zdroj: Facebook/Ján Mažgút)

Nadácia Zastavme korupciu pre Aktuality.sk kriticky vyhlásila, že ide o totožný model, ako je to v koaličnom Smere. V tomto kontexte sa totiž len prednedávnom dlho hovorilo o tom (a PS to aj využívalo v kampani), akým spôsobom si privyrába syn Roberta Fica.

Problém sa tak odohráva len krátko po tom, ako PS kriticky upozorňovalo na to, že premiér platí cez stranícku firmu svojho syna Michala Fica. Progresívci vtedy poriadne okorenili kampaň proti koaličnému Smeru a spustili veľkú lavínu videí. Šimečka tak prešiel do vtedy nevídaného protiútoku. Niekoľko mesiacov totiž čelil útokom nielen na jeho matku, ale aj na partnerku. Akýkoľvek náznak rodinkárstva si odvtedy PS zobralo ako tému a podrobne rozpracovávali aj syna predsedu klubu Smeru Jána Richtera, ktorý figuruje v Transpetrole.

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Situácia sa však teraz otáča voči progresívcom. Spomínaných vyše 67-tisícov eur totiž prešlo firmou, kde jedinou majiteľkou aj konateľkou je v súčasnosti Soňa Korčoková, manželka Ivana Korčoka. PS vysvetlilo, že cez rodinnú firmu platí za prácu svojmu podpredsedovi. Toto zistenie poriadne nahnevalo aj priaznivcov opozičného tábora.

Tí sa vo veľkom šíku zhromaždili pod poslednými statusmi satirickej stránky Zomri a podobných subjektov a šimečkovcom poriadne naložili. Niektorí hovoria o "transformácii" či o tom, že PS takto nahralo na smeč Smeru. Ostatní zas označili PS ako "rovnako nevoliteľnú stranu ako Smer", ďalší zas veštia opätovné víťazstvo Igorovi Matovičovi.

Korčok si to PORIADNE
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 (Zdroj: Facebook/Zomri)

Používajú rovnaký model ako Smer, kritizuje PS Nadácia Zastavme korupciu

Eustru pritom ešte spoločne založili manželia Korčokovci v roku 2023. Bolo to ešte pred prezidentskými voľbami, ktoré Korčok v druhom kole napokon prehral. Pre portál Aktuality.sk sa už mimoriadne kriticky vyjadrili aj neziskovky Transparency International Slovensko (TIS) a Nadácia Zastavme korupciu. Podľa druhej menovanej sa PS zachovalo v rovnakom duchu a modeli, aký využíva strana Smer a vraj to nie je transparentné financovanie.

"Hoci Progresívne Slovensko ostro kritizuje koalíciu za prelievanie straníckych peňazí cez rodinné firmy koaličných politikov, používa rovnaký model aj pri vlastných vrcholových zástupcoch, čo pre stranu nie je dobrá vizitka," reagovala pre Aktuality Xénia Makarová z nadácie.

Nadácia sa Korčoka zároveň ešte v čase volieb pýtala, čo je hlavnou podnikateľskou činnosťou eseročky. Politik v tom čase neodpovedal a v predvolebnej prezidentskej diskusii dokonca vyhlásil, že firma je "dávno neaktívna", čo tiež nebola celkom pravda.

Korčok si to PORIADNE
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 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Eustra zakončila rok 2023 so ziskom 135-tisíc eur, no o nasledujúcej "neaktivite" firmy nemôže byť ani reč. Vo februári 2025 medzitým Korčok zo spoločnosti síce odišiel, no tá vlani dosiahla tržby necelých 99-tisíc eur. Predovšetkým vďaka PS. To sa až v priebehu štvrtka 30. júla pre Aktuality rozpísalo, že firma vykonáva "odbornú prácu, zber a analýzu dát, ktoré s prípravou programu súvisia, už od konca roka 2024 vystavuje Ivan Korčok Progresívnemu Slovensku faktúry prostredníctvom spoločnosti Eustra s.r.o., v ktorej bol do februára 2025 spoločníkom aj konateľom." "Vzhľadom na moje politické pôsobenie som urobil rozhodnutie, že nechcem figurovať v žiadnej obchodnej spoločnosti," vysvetľoval Korčok odchod z firmy.

"V prípade Eustra určite za pozornosť stojí, že firma nemá ani jedného zamestnanca, neodvádza žiadne dane zo závislej činnosti, ani odvody," doplnila fakty Makarová. Ľuboš Kostelanský z TIS zasa pripomenul, že ak politik na budúci rok získa nejakú funkciu a bude podávať majetkové priznanie, príjmy firmy jeho manželky v ňom nebude možné dopátrať.

Korčok si sype popol na hlavu a vraj si založí živnosť

Kritiku vníma aj sám Korčok, ktorý po sériách článkov už nemohol zostať ticho a prisľúbil, že v predmetnej veci už bude postupovať transparentne. "V najbližšom čase urobím aj konkrétne kroky, aby už nemohli vznikať žiadne pochybnosti. (..) V najbližších dňoch si preto zriadim živnosť, cez ktorú budem priamo dostávať odmenu z PS," vyhlásil vo štvrtok podvečer Korčok.

Korčok si to PORIADNE
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 (Zdroj: Facebook/Ivan Korčok)

Viac o téme: FirmaIvan KorčokPeniazeProgresívne SlovenskoNadácia Zastavme korupciuEustra
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Korčok si to PORIADNE pokazil u priaznivcov: Peniaze z PS cez manželkinu firmu, vraj nahral Ficovi na smeč!
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