Nové FOTO Belohorcovej naháňa hrôzu: Veď ona už je len kosť a koža!

ŽILINA - Nevera, rozvod a nový začiatok! Zuzana Belohorcová má za sebou mimoriadne ťažké obdobie a to sa zrejme podpísalo aj na jej tele. Na najnovších záberoch pôsobí výrazne schudnuto a doslova sa stráca pred očami.
Ešte donedávna tvorila s Vlastom Hájkom jeden z najstabilnejších párov slovenského šoubiznisu. Po medializovaných informáciách o nevere však ich dlhoročné manželstvo stroskotalo a nasledoval rozvod. Bývalá moderátorka sa musela vyrovnať nielen s koncom vzťahu, ale aj s novou životnou etapou, v ktorej sa naplno venuje svojim dvom deťom a buduje si nový život.
Zdá sa, že veľkou oporou sa jej stal práve šport. Na svojom instagramovom príbehu zverejnila zábery z ranného behu v Žilinskom parku, kde na sebe poriadne maká. K videu pridala aj úprimné slová, z ktorých je zrejmé, že návrat ku kondícii vôbec nebol jednoduchý. „Makáme, makáme... v Žilinskom parku. Každý deň. Ako človek stratí kondičku, tak je to potom ťažké sa vrátiť späť,“ skonštatovala..
Práve jej najnovšie zábery však okamžite upútajú pozornosť. V obtiahnutom čiernom športovom outfite vynikla mimoriadne štíhla postava. Úzky pás, vychudnuté ruky aj veľmi štíhle nohy naznačujú, že Belohorcová je dnes citeľne štíhlejšia než pred pár mesiacmi. Či je táto premena výsledkom intenzívneho tréningu, nového životného režimu alebo náročných životných udalostí, vie len samotná Belohorcová.
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