Pápež Lev XIV. sám seba nedefinuje ako Američana, k Amerike však cíti lásku

RÍM- Pápež Lev XIV. cíti „veľkú lásku“ k Spojeným štátom a k hodnotám, ktoré predstavujú, no sám seba nedefinuje ako Američana, povedal v Chicagu narodený pontifik v rozhovore pre stanicu NBC. Informuje o tom agentúra AFP.
Lev XIV., ktorý je vôbec prvým pápežom pochádzajúcim zo Spojených štátov, sa pre americkú stanicu vyjadril v stredu večer pri príležitosti modlitbového podujatia spojeného s hudbou v letnej pápežskej rezidencii v Castel Gandolfe. „Vnímam sa skôr ako pápež, ktorý je zhodou okolností Američanom. Niežeby som chcel znižovať význam toho, čo znamená byť Američanom,“ odpovedal pápež na otázku, aké dôležité je preňho jeho americké občianstvo.
„Prechovávam k Amerike veľkú lásku, no svoje poslanie chápem tak, že má veľmi dôležitý rozmer – a to konkrétne byť pastierom univerzálnej cirkvi a mať hlas i príležitosť hovoriť k ľuďom na celom svete,“ dodal 70-ročný Lev XIV., ktorý strávil takmer dve desaťročia ako misionár v Peru.
Na Amerika má rád veľmi veľa vecí
Na otázku, čo má na Amerike najradšej, odpovedal, že „veľmi veľa vecí“. „V zmysle princípov je to to, čo Amerika predstavuje – zmysel pre slobodu, zmysel pre príležitosti a skutočnosť, že už po celé generácie pozýva ľudí z celého sveta, aby sa stali jej súčasťou,“ povedal Svätý Otec a doplnil, že jeho starí rodičia boli prisťahovalci. „Máme predkov, ktorí boli otrokmi, aj takých, ktorí boli otrokármi,“ poznamenal s odvolaním sa na rodinu z matkinej strany.
Lev XIV., podobne ako jeho predchodca František, počas svojho začínajúceho pontifikátu opakovane vystupuje na obranu migrantov. Prístup Trumpovej administratívy k imigrantom v Spojených štátoch označil za „nehumánny“, pripomína AFP.
Na 4. júla, kedy sa v Spojených štátoch oslavuje Deň nezávislosti, navštívil pápež taliansky ostrov Lampedusa – hlavný vstupný bod do Európy pre migrantov, ktorí prekonávajú z Afriky nebezpečnú cestu cez Stredozemné more. Vyzval tam na toleranciu a ochranu zraniteľných migrantov, z ktorých mnohí počas cesty zomierajú. Hlava katolíckej cirkvi pre NBC uviedla, že cesta do USA zatiaľ naplánovaná nie je, ale dúfa, že krajinu „čoskoro“ navštívi.