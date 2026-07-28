Návrat mena Fujimori: Keiko zložila prezidentskú prísahu a prevzala moc v Peru

LIMA - Konzervatívna peruánska politička Keiko Fujimoriová zložila v utorok v Lime prezidentskú prísahu a za uplynulú dekádu sa stala deviatou hlavou štátu. Informuje o tom agentúra AFP.
Tesné víťazstvo
„Prisahám, že... si budem verne plniť povinnosti prezidentky republiky, ktoré mi národ zveril na funkčné obdobie rokov 2026 až 2031,“ vyhlásila pred Kongresom. Novozvolená 51-ročná politička zvíťazila v júnovom druhom kole prezidentských volieb o menej ako 50.000 hlasov, keď sa o prezidentskú funkciu uchádzala už štvrtýkrát.
Boj proti zločinu
Prezidentka v kampani sľubovala zakročiť proti zločinu prostredníctvom vyhostenia osôb bez dokladov, zriadení súdov s anonymnými sudcami či o povinnosti pre väzňov vo väzniciach zarobiť si na jedlo. Reagovala tak na najhoršiu bezpečnostnú krízu v krajine za posledné desaťročia, ktorá súvisí s rozširovaním pôsobenia domácich i zahraničných zločineckých gangov.
Nová prezidentka je dcérou bývalého prezidenta Alberta Fujimoriho. Jeho vláda v 90. rokoch porazila extrémistickú maoistickú skupinu „Svetlý chodník“, no zároveň sa vydala autoritárskym smerom. Za porušovanie ľudských práv a korupciu bol tiež neskôr odsúdený.