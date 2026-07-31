Polícia hľadá rodinu neznámeho muža: FOTO Nepamätá si svoje meno

NOVÉ ZÁMKY - Polícia v Nových Zámkoch žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení osoby neznámej totožnosti. Do nemocnice v Nových Zámkoch bol 23. júla prijatý pacient mužského pohlavia neznámej totožnosti. Muž pri sebe nemal žiadne doklady a z dôvodu neurologickej choroby si sám na svoje meno nespomína, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Osoba je vysoká približne 170 centimetrov, štíhlej postavy. Zdanlivý vek má 60 až 65 rokov. Má krátke šedivé vlasy, šedivé fúzy, bradu - strnisko a hnedé oči. Oblečené mal športové krátke nohavice čierno-bielej farby s nápismi HawaiiWave, tielko modrej farby s potlačou s nápisom DLX project. Obuté mal sandále čiernej farby zn. Kappa. Na ľavej nohe a ľavej ruke má muž tetovania s nápisom OLGA a na chrbte nápis HOROR MORTIS.
Akékoľvek informácie k osobe je možné podať polícii na telefónnom čísle 158, prípadne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo do súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.