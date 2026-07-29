Dramatické vyhlásenie Trumpa: Americká armáda chystá tvrdé údery! Iránu posiela ostrý odkaz

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu avizoval, že americká armáda uskutoční tvrdé údery proti Iránu v odvete za prekvapivý útok na americké jednotky nasadené v Jordánsku. Šéf Bieleho domu to povedal v rozhovore pre televíziu Fox News.
„Tvrdo na nich udrieme. Dostanú poriadny výprask,“ uviedol Trump. Podľa šéfa Bieleho domu mali americkí vojaci iba niekoľko minút na reakciu proti prekvapivému útoku, aby zostrelili iránske rakety skôr, ako zasiahli svoje ciele. Jordánska armáda v stredu ráno uviedla, že jej protivzdušná obrana v stredu skoro ráno zachytila päť rakiet vypálených z Iránu. Vo vyhlásení spresnila, že boli „zachytené a zničené“ a nespomenula žiadne obete.
Trump vyhlásil, že nočné americko-saudské útoky proti Iránom podporovaným šiitskym milíciám v Iraku boli koordinované s vládou v Bagdade. Kancelária irackého prezidenta pritom útok USA a Saudskej Arábie označila za „hrubé porušenie irackej suverenity“. Spoločná letecká operácia v Iraku bola odvetou za útoky na saudskoarabské ropné zariadenia, ktoré podľa Rijádu uskutočnili „teroristické milície verné Iránu“.