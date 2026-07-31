Akcia Nemezis má pokračovanie: Vyšetrovateľ žiada väzbu pre obvinených z vraždy spred 20 rokov

BRATISLAVA - V prípade obvinených osôb v rámci policajnej akcie s krycím názvom Nemezis podal vyšetrovateľ protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) podnet na ich väzobné stíhanie. O návrhu bude rozhodovať Okresný súd Nitra. Uviedol to hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
„Vyšetrovateľ vo veci podal podnet na väzobné stíhanie obvinených osôb. Na základe tohto podnetu príslušný prokurátor následne podal Okresnému súdu Nitra návrh na ich vzatie do väzby,“ skonštatoval Hájek.
V prípade sú obvinené dve osoby za spolupáchateľstvo na vražde 25-ročného muža zo Štúrova, ku ktorej malo dôjsť v januári 2005. Podľa našich doterajších zistení mali obvinení poškodeného od novembra 2004 zadržiavať proti jeho vôli v prenajatom byte a obmedzovať jeho slobodu až do získania neoprávnene vyplatenej vratky dane z pridanej hodnoty vo výške viac ako 3,3 milióna slovenských korún. Po získaní finančných prostriedkov mali poškodeného úmyselne usmrtiť. Následne mali jeho telo podľa polície rozrezať, jednotlivé časti uložiť do nádob, zaliať betónom a tieto následne vhodiť do rieky Hron. Telesné pozostatky poškodeného sa napriek doteraz vykonanému rozsiahlemu pátraniu nepodarilo nájsť. Ako polícia podotkla, v tejto trestnej veci už bolo vznesené obvinenie jednej osobe.