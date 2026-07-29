Dôležité rokovanie v USA: Trump a Netanjahu preberali tri možnosti, ako zastaviť Irán

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu hovorili počas utorňajšieho stretnutia v Bielom dome o všetkých možnostiach, ako zastaviť iránsky jadrový program, vrátane diplomacie, ekonomického tlaku aj sily. V stredu o tom napísala agentúra Reuters s odvolaním na nemenovaného izraelského predstaviteľa.
Netanjahu podľa zdroja Trumpovi nepovedal, že Izrael uprednostňuje útok na Irán. „V konečnom dôsledku je to Trumpove rozhodnutie,“ povedal nemenovaný predstaviteľ. Americký prezident má podľa neho tri možnosti a všetky tri sa podrobne prerokovali: dohodu, pokračovanie blokády a ekonomického tlaku a masívny úder.
Podľa predstaviteľa existujú náznaky, že iránske vedenie znepokojujú rastúca inflácia a nespokojnosť verejnosti, avšak do úvahy sa počas stretnutia bral aj vplyv na svetovú ekonomiku a ropné trhy.
Netanjahu povedal, že stretnutie s Trumpom bolo doteraz jedno z najlepších. Podľa jeho slov bola schôdzka „príležitosťou na výmenu názorov, ako aj na koordináciu záležitostí, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť a budúcnosť Izraela“.