Justícia mení pravidlá: Skúsení právnici sa podľa ministerstva budú môcť stať sudcami aj naďalej

BRATISLAVA - Návrhom zákona o justičných čakateľoch sa budú môcť stať sudcami aj naďalej skúsení právni experti. Uviedla to Alexandra Szakálová z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Rezort tak reagoval na kritiku mimovládnej organizácie Via Iuris ktorá tvrdí, že návrh zákona zavádza zásadnú bariéru pre vstup skúsených právnických expertov do súdnictva.
Ministerstvo reaguje
„MS SR sa veľmi podrobne zaoberá každou pripomienkou. Uvedené pripomienky budú predmetom rozporového konania. V každom prípade je možné už teraz skonštatovať, že ministerstvo nevytvára žiadne bariéry,“ doplnil rezort.
Kritika Via Iuris
Mimovládna organizácia Via Iuris predložila rezortu spravodlivosti hromadnú pripomienku k návrhu zákona o justičných čakateľoch. Za jeho najväčší problém považuje organizácia zavedenie zásadnej bariéry pre vstup skúsených právnických expertov do súdnictva. Podľa návrhu zákona sa voľné miesta na okresných a správnych súdoch budú obsadzovať primárne z radov justičných čakateľov. Otvorené výberové konanie na sudcu, do ktorého sa môžu prihlásiť aj skúsení právnici, ktorí nie sú justičnými čakateľmi, sa vyhlási iba vo výnimočných prípadoch, ak voľné miesto nebude možné obsadiť čakateľom. Ministerstvo tým podľa mimovládky vytvára zásadnú ekonomickú bariéru pre skúsených právnikov z iných odvetví, pretože tí všetci by sa museli vzdať svojej práce a ísť na tri roky vykonávať čakateľskú prax. Navyše by podľa Via Iuris nemali žiadnu istotu, že na konci celého procesu sa naozaj budú môcť stať sudcami.
Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo začiatkom júla do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o justičných čakateľoch. Jeho cieľom je obnoviť inštitút justičného čakateľa a upraviť s tým súvisiace otázky týkajúce sa obsadzovania voľných miest sudcov. Návrh zákona upravuje postavenie a činnosť justičného čakateľa, pričom upravuje najmä predpoklady na prijatie do funkcie vrátane výberového konania, prípravu čakateľa zakončenú odbornou justičnou skúškou a ďalšie pôsobenie čakateľa na súde do obsadenia voľného miesta sudcu. Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2027.