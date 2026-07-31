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Tragédia v bani: Výbuch metánu v Pakistane zabil najmenej 34 baníkov

Ľudia sa zhromažďujú, zatiaľ čo záchranári sa pokúšajú dostať k baníkom uväzneným v uhoľnej bani nachádzajúcej sa približne 50 kilometrov od Kvéty - hlavného mesta provincie Balúčistan Zobraziť galériu (3)
Ľudia sa zhromažďujú, zatiaľ čo záchranári sa pokúšajú dostať k baníkom uväzneným v uhoľnej bani nachádzajúcej sa približne 50 kilometrov od Kvéty - hlavného mesta provincie Balúčistan (Zdroj: TASR/AP/Fazal Tawab)
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TASR

ISLAMABÁD - Výbuch v uhoľnej bani na juhozápade Pakistanu vo štvrtok usmrtil najmenej 34 ľudí, uviedli v piatok ráno miestne úrady v provincii Balúčistan. Informujú o tom agentúry AFP a AP.

Explóziu zrejme spôsobil nahromadený metán. Došlo k nej v uhoľnej bani nachádzajúcej sa približne 50 kilometrov od Kvéty - hlavného mesta provincie Balúčistan. „Podľa informácií od nasadených (záchranných) tímov bolo doteraz vytiahnutých 34 tiel,“ uviedol provinčný úrad pre riadenie katastrof vo vyhlásení. Počet obetí výbuchu však podľa miestnych úradov zrejme ešte narastie.

Ľudia vynášajú teolo baníka po explózii v uhoľnej bani nachádzajúcej sa približne 50 kilometrov od Kvéty - hlavného mesta provincie Balúčistan
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Ľudia vynášajú teolo baníka po explózii v uhoľnej bani nachádzajúcej sa približne 50 kilometrov od Kvéty - hlavného mesta provincie Balúčistan  (Zdroj: TASR/AP/Fazal Tawab)

Svedkovia tragédie uviedli, že po výbuchu sa niekoľko baníkov z okolia ponáhľalo na pomoc kolegom uväzneným pod zemou. „Po explózii zišli do bane ďalší baníci, aby pomohli pri záchrane, no aj oni zahynuli,“ povedal jeden zo svedkov. Minister baní a nerastov Balúčistanu uviedol, že záchranári pracujú v extrémne zložitých podmienkach. Telá mŕtvych úrady odovzdávajú ich rodinám na pohreb. Príbuzným obetí prisľúbili odškodné od provinčnej vlády vo výške 500.000 pakistanských rupií (približne 1580 eur).

Ľudia sa zhromažďujú, zatiaľ čo záchranári sa pokúšajú dostať k baníkom uväzneným v uhoľnej bani nachádzajúcej sa približne 50 kilometrov od Kvéty - hlavného mesta provincie Balúčistan
Zobraziť galériu (3)
Ľudia sa zhromažďujú, zatiaľ čo záchranári sa pokúšajú dostať k baníkom uväzneným v uhoľnej bani nachádzajúcej sa približne 50 kilometrov od Kvéty - hlavného mesta provincie Balúčistan  (Zdroj: TASR/AP/Fazal Tawab)

Okolnosti výbuchu vyšetria miestne úrady. Odborový zväz baníkov uviedol, že má podozrenie, že výbuch bol zapríčinený nedbanlivosťou. Organizácie bojujúce za práva pracujúcich už v minulosti vyzývali na sprísnenie bezpečnostných štandardov a dôslednejšie presadzovanie predpisov v tomto odvetví.

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