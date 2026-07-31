Kollár sa expartnerky Laury len tak ľahko nezbaví: Jeho najstaršia dcéra je jej nápadne podobná!

BRATISLAVA - Najstaršia dcéra Borisa Kollára, Alexandra Horňáková, zverejnila novú fotografiu, ktorá okamžite zaujala. Mnohým totiž môže pripomínať podnikateľovu bývalú partnerku Lauru Vizváryovú. Podobnosť je na tomto zábere natoľko výrazná, že sa natíska otázka, či sa Kollár svojej ex len tak nezbaví.
Alexandra Horňáková je najstaršia dcéra podnikateľa a multiotecka Borisa Kollára a právničky Stanislavy Horňákovej. Vyrastala v prostredí, kde jej pozornosť verejnosti nebola cudzia, a svet reflektorov pozná už od detstva. V minulosti sa o nej písalo aj v súvislosti so vzťahom so synom indického miliardára Neelom Virwanim. Hoci ich cesty sa napokon rozišli, Alexandra si naďalej užíva životný štýl, na ktorý bola zvyknutá.
Najnovšie zaujala fotografiou, ktorú zverejnila na sociálnej sieti. Na zábere pôsobí upravene a sebavedomo, pričom jej vzhľad pripomína Lauru Vizváryovú – bývalú partnerku jej otca Borisa Kollára. Pozornosť pritiahli najmä podobné črty tváre, výraz a celkové vystupovanie. Alexandra tak svojou fotografiou opäť ukázala, že má výrazný štýl a cit pre prezentovanie sa na sociálnych sieťach.
Boris Kollár a Laura Vizváryová tvorili pár, ktorý pútal pozornosť verejnosti. Spája ich aj spoločný syn Abner, no ich partnerský vzťah sa napokon skončil začiatkom tohto roka. Laura však zostáva súčasťou Kollárovho života práve vďaka ich spoločnému dieťaťu. Alexandra sa na sociálnych sieťach venuje najmä svojmu životu, móde a cestovaniu. Tentoraz však upútala nielen svojím vzhľadom, ale aj podobnosťou, ktorá sa pri pohľade na fotografiu priam núka.
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