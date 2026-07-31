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Nárast predaja až o 300%! Slováci vykupujú počas horúčav TENTO produkt! Odborníci ale varujú

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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BRATISLAVA - Extrémne letné horúčavy zvyšujú záujem Slovákov o rehydratačné nápoje. Známa online lekáreň MojaLekáreň.sk eviduje ich medziročný nárast predaja o 300 %. Čo však prospieva športovcom, môže byť pre staršiu generáciu vážnou hrozbou, varujú odborníci.

Mnohí ľudia siahajú počas tropických dní po rehydratačných nápojoch v presvedčení, že organizmus zavodnia rýchlejšie a účinnejšie ako obyčajná voda. Podľa lekárničky Zdenky Morvai z online poradne MojaLekáreň.sk však takýto prístup nemusí byť správny.

„Často sa stretávame s predstavou, že elektrolytový nápoj je v horúčave automaticky lepší než voda. Starší ľudia však často užívajú lieky na vysoký tlak, srdce alebo odvodnenie a vysoké dávky sodíka či draslíka pre nich nemusia byť vhodné. Rehydratačné nápoje preto nemajú byť bežným základom pitného režimu a ich užívanie je potrebné posudzovať podľa zdravotného stavu aj medikácie,“ upozorňuje Morvai.

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Rehydratačný roztok nie je pitný režim

Podľa lekárničky sú rehydratačné roztoky určené predovšetkým na situácie, keď telo stráca veľké množstvo tekutín napríklad pri hnačkách alebo vracaní. Takéto nápoje nemajú nahrádzať bežné pitie a celodenný deficit nemožno dohnať jedným veľkým pohárom vody.

„V horúčave síce seniorom jedno vrecúško neublíži, ale pre vysokú koncentráciu iónov by nemali tvoriť základ pitného režimu. Tým by mala byť čistá alebo minerálna voda s horčíkom, draslíkom a sodíkom, ktorú telo bez problémov zvládne aj pri celodennom pití," vysvetľuje odborníčka.

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Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Zároveň upozorňuje na ďalší problém, ktorý sa týka najmä starších ľudí. S pribúdajúcim vekom sa totiž prirodzene oslabuje pocit smädu. „Vo chvíli, keď senior sám požiada o vodu, ide už o miernu dehydratáciu. Nárazové vypitie veľkého pohára vody však problém nerieši – obličky nápor nespracujú a u kardiakov či ľudí s ochoreniami obličiek to predstavuje riziko,“ dodáva Morvai s tým, že je dôležité piť po dúškoch.

Ako pomôcť pri prvých príznakoch dehydratácie

Ak sa počas horúčav objaví malátnosť alebo prvé príznaky dehydratácie, odborníci odporúčajú začať s dopĺňaním tekutín okamžite. Najvhodnejšie je podávať čistú vodu alebo nesladený čaj po malých dúškoch každých 10 až 15 minút. Pomôcť môže aj ochladzovanie zápästí či konzumácia potravín s vysokým obsahom vody, ako sú uhorky alebo melón.

V prípade, že si ľudia nie sú istí vhodným pitným režimom vzhľadom na svoj zdravotný stav alebo užívané lieky, môžu sa obrátiť na odborníkov z online poradní, ktorí dokážu odporučiť vhodný postup aj na základe zoznamu liekov či diagnóz.

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Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Odborníci zároveň upozorňujú, že pri vážnych príznakoch dehydratácie netreba otáľať s privolaním pomoci. Linku 155 treba kontaktovať pri náhlom kolapse, poruche vedomia, blúznení, výraznej zmätenosti alebo v prípade, že človek prestane močiť. Ide totiž o príznaky, ktoré môžu signalizovať vážny stav vyžadujúci okamžitú lekársku pomoc.

Viac o téme: HorúčavyElektrolytyRehydratačné roztoky
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