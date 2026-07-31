MIMORIADNY ONLINE Ruský útok vyvolal poplach: Poľsko zvažuje poslať Ukrajine ďalšie rakety Patriot

MOSKVA - Ukrajinský dronový útok dnes spôsobil požiar v komplexe energetického priemyslu a skladoch v ruskom Volgograde. Podľa agentúry Reuters to uviedol gubernátor Volgogradskej oblasti Andrej Bočarov bez toho, aby oznámil podrobnosti týkajúce sa zasiahnutých objektov. V regióne sa podľa agentúry nachádza rafinérie ropnej spoločnosti Lukoil. Útoky podľa Bočarova zranili päť ľudí. Situáciu sledujeme online.
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6:00 Varšava zváži dodávku ďalších rakiet Patriot Ukrajine po tom, čo v Poľsku údajne dopadla ruská raketa.
Drónový útok spôsobil požiar v energetickom podniku v ruskom Volgograde
Ukrajinský dronový útok dnes spôsobil požiar v komplexe energetického priemyslu a skladoch v ruskom Volgograde. Podľa agentúry Reuters to uviedol gubernátor Volgogradskej oblasti Andrej Bočarov bez toho, aby oznámil podrobnosti týkajúce sa zasiahnutých objektov. V regióne sa podľa agentúry nachádza rafinérie ropnej spoločnosti Lukoil. Útoky podľa Bočarova zranili päť ľudí
Ukrajina v poslednej dobe zvýšila intenzitu útokov v ruskom vnútrozemí, kde sa zameriava predovšetkým na infraštruktúru ropného priemyslu, čo v Rusku spôsobilo nedostatok pohonných hmôt. Kyjev tento mesiac tiež začal útočiť na logistické centrá spoločnosti Wildberries, ktoré je najväčším internetovým predajcom v krajine.
Rusko začalo inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022, napadnutá krajina sa odvtedy so západnou pomocou bráni. Ruská armáda opakovane útočí raketami a dronami na civilnú infraštruktúru a iné nevojenské ciele. Kyjev tvrdí, že jeho útoky na územie Ruska majú oslabiť schopnosť Moskvy viesť agresiu a prinútiť ju k ukončeniu konfliktu.