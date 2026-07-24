Krvavý útok v Pakistane: Samovražedný atentátnik zabil 15 príslušníkov bezpečnostných síl

ISLAMABÁD - Samovražedný atentátnik podporovaný ozbrojencami pri nočnom útoku na bezpečnostné kontrolné stanovište na severozápade Pakistanu zabil 15 príslušníkov bezpečnostných síl, väčšinou vojakov. S odvolaním sa na dnešné vyhlásenie armády to napísala agentúra AP.
Incident sa stal v meste Tank, ktoré sa nachádza v provincii Chajbar Pachtunchvá susediacej s Afganistanom. Útočníci sa podľa armády pokúsili vtrhnúť na kontrolné stanovište, ale bezpečnostné zložky ich odrazili. Potom však do obvodového múru narazilo vozidlo s výbušninami a následný výbuch vážne poškodil stanovište a zabil 12 vojakov, dvoch policajtov a jedného úradníka. Vojaci naopak zabili 12 útočníkov.
Armáda, podľa ktorej vojaci pátrajú po prípadných ďalších ozbrojencoch, z útoku obvinila pakistanskú odnož afganského islamistického hnutia Taliban Tehríke Taliban Pakistan (TTP). Skupina sa k tomu zatiaľ nevyjadrila. V Pakistane v posledných rokoch došlo k nárastu útokov ozbrojencov proti polícii a ďalším bezpečnostným zložkám, z ktorých za väčšinu podľa úradov môže TTP a spriaznené militantné skupiny.
TTP zdieľa ideológiu s Talibanom, ktorý sa k moci vrátil v roku 2021, nie je s ním však prepojená personálne ani organizačne a pôsobí nezávisle od neho. Jej cieľom je zvrhnúť pakistanskú vládu a nahradiť ju režimom radikálneho islamu. Islamábád dlhodobo tvrdí, že sa ozbrojenci cvičia v susednom Afganistane, odkiaľ tiež plánujú útoky na pakistanskom území, a že ich financuje a podporuje India. To ale vlády v Kábule aj v Dillí popierajú. Vzťahy medzi Kábulom a Islamabadom sa vyhrotili vlani v októbri, keď pri pohraničných stretoch zahynuli desiatky vojakov, civilistov a ozbrojencov. Zástupcovia Pakistanu a Afganistanu na začiatku apríla rokovali v Číne o ukončení konfliktu, cezhraničné strety však pokračujú, hoci s menšou intenzitou ako predtým.