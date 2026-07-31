Horúčavy vrcholia: Slovensko zasiahnu teploty do 38 °C a vysoké riziko požiarov

BRATISLAVA - S vysokými teplotami treba na celom Slovensku počítať aj v piatok. Vydané sú všetky stupne výstrah pred vysokými teplotami. Najteplejšie má byť opäť na západe a niektorých južných okresoch, kde platia výstrahy najvyššieho stupňa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Výstrahy platia od 13.00 do 19.00 h.
Výstrahy tretieho stupňa platia pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského a Nitrianskeho kraja a okres Veľký Krtíš. Teplota sa tam môže vyšplhať na 38 stupňov Celzia.
Výstrahy druhého stupňa platia pre celý Trenčiansky a Košický kraj a viaceré okresy Banskobystrického kraja, ale aj okresy Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Humenné, Prešov, Vranov nad Topľou, Bytča, Martin, Turčianske Teplice a Žilina. Teplota tam môže dosiahnuť 35 stupňov Celzia.
Výstrahy prvého stupňa platia pre viaceré okresy Prešovského a Žilinského kraja a okres Brezno. Teplota sa tam môže vyšplhať na 33 stupňov Celzia.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
Ľudia by sa mali tieto dni najmä v prírode správať maximálne zodpovedne
Najmä pri pobyte v prírode, kde budú mnohí hľadať útočisko pred horúčavami, by sa mali ľudia v priebehu najbližších dní správať maximálne zodpovedne. Zdôrazňuje to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v kontexte mimoriadne vysokého nebezpečenstva vzniku a šírenia požiarov pre dlhodobo suché podmienky sprevádzané vysokými teplotami vzduchu. Odporúča zároveň sledovať pokyny a odporúčania hasičov. Informuje o tom na sociálnej sieti. „Predpoveď indikátorov, ktoré sledujú vhodnosť podmienok pre vznik a šírenie požiarov v prírodnom prostredí pre dnešný a šesť nasledujúcich dní je mimoriadne znepokojujúca,“ konštatuje SHMÚ.
Vlhkosť jemného prírodného horľavého materiálu, ako suchá tráva, lístie či vetvičky s priemerom do 2,5 cm dosahuje podľa meteorológov už v súčasnosti na väčšine Slovenska najnižšiu kategóriu hodnôt. Plocha pokrytia sa počas nasledujúcich dvoch dní má zvýšiť na takmer celé Slovensko. Podľa meteorológov ide o extrémne nízke hodnoty, ktoré predstavujú veľmi vysoké riziko vzniku požiarov.
Znepokojivé sú podľa nich aj vlhkosti hrubšieho prírodného horľavého materiálu (konáre a pne s priemerom do 21 cm). Na západnom Slovensku dosahujú hodnoty len šesť až desať percent, čo predstavuje vysoké riziko „intenzívneho správania“ požiaru v prípade, ak vznikne. „Plocha zasiahnutá touto druhou kategóriou hodnôt bude pritom aj počas nasledujúcich dní rásť, a to aj napriek očakávanému prechodu studeného frontu, ktorý pravdepodobne zasiahne len sever Slovenska,“ podotýka SHMÚ.
V nasledujúcich dňoch očakávajú meteorológovia aj rastúce riziko šírenia požiarov, čo môže komplikovať prípadné zásahy hasičov. Najvyššie riziko šírenia požiarov očakávajú na západnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji, avšak vysoké riziko bude v sobotu (1. 8.) na celom území krajiny. „Kombinácia suchého prírodného materiálu a vysokého rizika šírenia požiarov môže viesť k veľkým prírodným požiarom,“ odkazuje SHMÚ.