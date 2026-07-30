Taliansko hrozí mimoriadnym krokom: Pre migračnú krízu môže obnoviť kontroly na hraniciach

RÍM - Taliansko je v súvislosti s migračnou krízou v španielskej enkláve Ceuta v severnej Afrike pripravené zaviesť mimoriadne opatrenia vrátane dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru. Vo štvrtok večer to oznámila premiérka Giorgia Meloniová.
„Taliansko nebude nečinne prihliadať. Zvolávame príslušné orgány a po týchto rokovaniach sme pripravení zasiahnuť mimoriadnymi opatreniami na ochranu hraníc a bezpečnosti občanov vrátane pozastavenia uplatňovania schengenu so Španielskom,“ napísala Meloniová na sociálnej sieti X.
Podľa jej slov sú zábery utečencov z Ceuty znepokojujúce a dokazujú, že nekontrolovaná nelegálna migrácia predstavuje konkrétnu hrozbu pre bezpečnosť európskych hraníc. „V otázke nelegálnej migrácie neustúpime ani o krok: ochrana hraníc, zastavenie prevádzačov a zabezpečenie účinných repatriácií budú aj naďalej hlavnými prioritami tejto vlády,“ dodala. Za „uzavretie schengenského priestoru“ so Španielskom sa vyslovil aj taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Opatrenie by sa týkalo aj leteckej dopravy a na letiskách by sa preto sprísnili kontroly cestujúcich.
Migranti prenikli z Maroka do španielskej enklávy Ceuta
Tisíce migrantov počas stredy a štvrtka bez povolenia prenikli z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, pričom väčšina sa na jej územie dostala po mori. Španielsko vo štvrtok večer oznámilo, že do enklávy vyšle 60 vojakov, potápačské tímy a plavidlá pobrežnej stráže. Počet prichádzajúcich migrantov sa podľa jednotlivých zdrojov líši: niektoré médiá píšu o nižších tisíckach, denník El Mundo ich počet odhadol na približne 20.000.
Schengen tvorí 29 krajín a v jeho rámci platí voľný pohyb osôb bez ohľadu na hranice. Členské štáty však môžu dočasne obnoviť kontroly na vnútorných hraniciach v prípade vážnej hrozby pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť. Malo by ísť o výnimočné a časovo obmedzené opatrenie – podľa pravidiel schengenského priestoru by v zásade nemali trvať dlhšie ako dva roky. Napriek tomu ich vlády v posledných rokoch čoraz častejšie využívajú v reakcii na vnútropolitické napätie súvisiace s prísnejším postupom voči nelegálnej migrácii. Dočasné kontroly na vnútorných hraniciach v uplynulom období zaviedli napríklad Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko a Taliansko.