Šialenstvo na pláži v obľúbenom letovisku: Z lode vyhodili balíky plné bankoviek, dovolenkári začali loviť eurá!

RAGUSA – Bežné, slnečné odpoludnie v obľúbenej prímorskej dedinke na Sicílii sa v priebehu jedinej sekundy zmenilo na divokú akčnú scénu priamo ako z hollywoodskeho filmu. Vody blízko pláže zaplavili balíky s bankovkami a prekvapení dovolenkári nemohli uveriť vlastným očiam.
O bizarnom incidente informoval taliansky denník Leggo.it. Celá dráma sa začala vo chvíli, keď sa pri pobreží dedinky Casuzze v provincii Ragusa zastavila výletná polokajutová loď smerujúca z Malty. Plavidlu pravdepodobne došlo palivo a prúd ho začal nekontrolovateľne tlačiť k brehu. Traja zo štyroch pasažierov vystúpili a odišli vyhľadať pomoc. Svedkovia z pláže sa však obávali, že plavidlo stroskotá na plytčine, a preto privolali záchranárov.
Akonáhle posledný muž, ktorý zostal na palube lode, zbadal blížiacu sa záchranársku sieť a hliadky, zachvátila ho obrovská panika. V snahe zbaviť sa nepríjemného a pravdepodobne nelegálneho nákladu pred príchodom úradov začal z paluby vo veľkom vyhadzovať do mora balíky bankoviek. Podľa medializovaných informácií išlo o neuveriteľných 600-tisíc eur.
Plavci vo vlnách lovili eurá
Na pláži okamžite vypuklo šialenstvo. Keď si rekreační plavci všimli, že vo vode plávajú tisíce eur, desiatky z nich sa okamžite vrhli do vĺn a začali peniaze vyťahovať. Na miesto však v krátkom čase dorazili zložky Pobrežnej stráže, finančnej polície, štátnej polície aj karabinierov.
Strážcovia zákona okamžite zakročili a zadržali ľudí, ktorí sa pokúšali uchmatnúť bankovky. Ako potvrdil šéf polície v Raguse Salvatore Fazzino, záchranárom a bezpečnostným zložkám sa napokon podarilo vytiahnuť a zaistiť prakticky všetky vyhodené peniaze.
Všetkých štyroch pasažierov z plavidla úrady stotožnili a odviedli na výsluch. Kto bol za kormidlom, už policajti vedia – ide o muža maltského pôvodu, no národnosť zvyšných troch cestujúcich polícia nateraz nezverejnila. Nateraz nikto z nich nečelí oficiálnemu vzneseniu obvinenia.
Pôvod obrovského balíka peňazí zostáva záhadou. Vyšetrovatelia pracujú s tromi hlavnými verziami: môže ísť o platbu za obchodovanie s drogami, operáciu na pranie špinavých peňazí alebo falošné bankovky.