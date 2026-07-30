EURÓPA V PLAMEŇOCH Požiare v Grécku sa vymykajú kontrole, traja mŕtvi hasiči a tisíce evakuovaných dovolenkárov

ATÉNY/ANKARA/PARÍŽ – Vo viacerých častiach Európy bojujú naďalej stovky hasičov s veľkými lesnými požiarmi. V niektorých miestach začalo horieť aj po tom, ako ich uhasili. Problémom sú vysoké teploty, sucho a silný vietor. Situácia je mimoriadne kritická. V Grécku prišlo o život niekoľko hasičov. Tisíce obyvateľov museli evakuovať.
Grécko
Počas neutíchajúceho boja s lesnými požiarmi zasiahla Grécko tragédia. O život prišli dvaja hasiči (25 a 58), ktorí v teréne na ostrove Kréta stratili pre hustý dym orientáciu a uviazli vo svojom vozidle v Nea Krya Vrysi v južnej časti ostrova.
Z Kréty evakuovali len počas tejto noci tisíce miestnych aj turistov. "Evakuovali sme približne 8 000 ľudí," povedala pre štátnu televíziu ERT Maria Lioniová, zástupkyňa guvernéra regiónu Rethymno.
Evakuácia prebehla po pevnine z obľúbeného turistického letoviska Agia Galini. Mnohých turistov a obyvateľov dočasne ubytovali v športovej hale Festos Mest a v neďalkej škole v Mirese.
Teploty v Grécku stúpajú naďalej nad 40 stupňov Celzia. Jedným z najnovších ohnísk sa stal ostrov Paros s dovolenkovými rezortmi. Najmenej desať oblastí museli evakuovať. Na sociálnych sieťach kolujú zábery veľkých požiarov, pričom celý ostrov zahaľuje hustý dym. Hasiči bojujú s plameňmi na Parose od utorka 28. júla. Prvý požiar vypukol neďaleko skládky odpadu.
Z Atén prišla výpomoc v podobe 90 hasičov a 5 helikoptér, ktoré zhadzujú na plamene vodu a piesok. Miestne médiá informujú, že obyvatelia utekajú na pláže po tom, ako dostali formou SMS varovné správy pred rozširujúcimi sa lesnými požiarmi.
Zástupca primátora ostrova Paros, Charilaos Giourtzidis, uviedol, že počas ničivých požiarov zhoreli do tla najmenej dva sklady. "Niektorí obyvatelia spočiatku odmietali evakuáciu. Nechceli tam nechať svoje domáce zvieratá," povedal stým, že v stredu skoro ráno 29. júla v skorých ranných hodinách dostali obyvatelia juhovýchodných pobrežných oblastí Trypiti, Glyfa, Pyrgaki a Aspro Chorio príkaz na evakuáciu smerom k Dryosu.
Turecko
S požiarmi bojuje aj krajina polmesiaca. V stredu 29. júla vypukol požiar na juhozápade krajiny v provincii Muğla. Na jeho uhasenie vyslali miestne zložky 5litadiel, 11 helikoptér a 40 vozidiel so stovkami hasičov. Podľa miestnych médií evakuovali v oblasti najmenej 65 obyvateľov.
Evakuované boli aj jednotky intenzívnej starostlivosti a paliatívnej starostlivosti v štátnej nemocnici Seydikemer, ktorá leží približne 2,5 km od zóny požiaru. Úrady dočasne uzavreli diaľnicu z obľúbeného turistického centra Fethiye do Antalye.
Francúzsko a Španielsko
Len počas uplynulého víkendu museli miestne zložky v Španielsku a Francúzsku evakuovať kvôli lesným požiarom viac ako 360-tisíc ľudí. Na juhozápade Francúzska pri meste Bordeaux bojujú hasiči s požiarom, ktorý je štyrikrát väčší ako Paríž. Z mesta už evakuovali 220-tisíc obyvateľov.
Navyše niektoré uhasené miesta vo Francúzsku hrozia pre silný vietor a vysoké teploty opätovným vzplanutím.
Španieli sa pripravujú na príchod štvrtej vlny horúčav za toto leto. V krajine vypuklo niekoľko požiarov, ktoré hasiči stále nevedia dostať pod kontrolu. Španielska meteorologická agentúra AEMET varuje, že riziko lesných požiarov zostáva vo veľkej časti krajiny veľmi vysoké až extrémne.
Na východe krajiny v Castellóne už evakuovali 10-tisíc ľudí, no požiar stále nevedia dostať pod kontrolu. Nové vlny horúčav majú zasiahnuť severovýchod Španielska.