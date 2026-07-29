Požiare v Španielsku: Tisíce evakuovaných obyvateľov sa začali vracať domov

MADRID - Tisíce Španielov evakuovaných počas rozsiahlych lesných požiarov sa v stredu začali vracať do svojich domovov. Tamojšia vláda oznámila, že intenzívne pracuje na zvládnutí lesných požiarov, ktoré patria medzi najhoršie v modernej histórii krajiny, informuje o tom agentúra AFP.
V utorok neskoro večer úrady zrušili príkazy na evakuáciu vo viac než desiatke obcí v oblastiach metropoly Madrid a mesta Ávila, ktoré boli epicentrom lesných požiarov a vyhnali z domovov desaťtisíce ľudí. Delegát ústrednej vlády pre Madridský región Francisco Martín Aguirre na sociálnej sieti X spresnil, že domov sa už mohlo vrátiť približne 24.000 osôb a ďalších 20.000 obyvateľov bolo oslobodených od povinnosti zotrvávať v uzavretých priestoroch.
Korešpondent agentúry AFP v stredu ráno priamo z miesta informoval, že oblasť okolo dediny Aldea del Fresno, kam sa obyvatelia po skončení evakuácie vrátili, bola stále zahalená dymom a vo vzduchu bol cítiť silný zápach spáleniny. Úsilie Španielska bojovať s plameňmi dlhodobo komplikuje silný vietor a nová vlna horúčav. Požiare v zasiahnutých oblastiach už pohltili približne 77.000 hektárov územia, čo predstavuje rozlohu rovnajúcu sa takmer veľkosti mesta New York.
Úrad vládneho delegáta pre Madrid v stredu uviedol, že lepšie nočné poveternostné podmienky pomohli hasičským tímom znížiť intenzitu požiarov a stabilizovať ich obvod. Minister vnútra Fernando Grande-Marlaska novinárom potvrdil, že hasiči držia situáciu pod kontrolou, pričom hlavným cieľom stredajších zásahov bude stabilizovať a podľa možností úplne uhasiť všetky aktívne požiare.
K podobnému uvoľneniu evakuácií a obmedzení došlo už aj vo východnej oblasti Castellón neďaleko Valencie, kde obec Vall d'Uixó v utorok zrušila nariadenie na obmedzenie pohybu pre svojich obyvateľov. Podľa údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) plamene od začiatku roka do júla spálili v Španielsku už 207.000 hektárov územia.