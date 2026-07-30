Požiare pri Madride slabnú: Na západe Španielska evakuovali po novom požiari stovky ľudí

MADRID - Lesné požiare v okolí španielskej metropoly Madrid sa už ďalej nešíria a v oblasti už nehoria takmer žiadne plamene, oznámili vo štvrtok tamojšie úrady. Upozornila na to agentúra AFP.
„Nočné poveternostné podmienky umožnili... ochladenie oblasti a posilnenie obvodu požiaru, ktorý je zreteľne stabilizovaný,“ uviedla prefektúra Madridského spoločenstva. „Oheň sa už niekoľko dní nešíri, zostalo len pár dymiacich miest a plamene takmer vôbec nehoria,“ dodala. V regióne podľa nej neexistujú žiadne „aktívne fronty“ a už len asi 1000 osôb zostáva evakuovaných.
Španielske úrady však varovali, že v dôsledku pretrvávajúcej vlny horúčav hrozí opätovné vzplanutie požiarov v regiónoch západne od Madridu, kde už zhorelo viac ako 25.000 hektárov pôdy. „Meteorologické riziko vzniku požiarov zostáva veľmi vysoké, v niektorých oblastiach dokonca extrémne, a úsilie sa zameria na udržanie stability obvodu, monitorovanie nových ohnísk a ochladzovanie horúcich miest,“ uviedli regionálne orgány v Madride. Najkritickejšou oblasťou vo štvrtok ráno bolo okolie vodnej nádrže San Juan, asi 60 kilometrov od centra hlavného mesta. Dve mestá zostali v dôsledku toho evakuované.
V dôsledku nového požiaru na západe krajiny evakuovali stovky ľudí
V obci Fermoselle na západe Španielska vypukol v stredu nový požiar, ktorý si vyžiadal evakuáciu viac než 600 ľudí. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie záchranné zložky. Fermoselle sa nachádza iba pár kilometrov od hranice s Portugalskom. Celkovo bolo evakuovaných 11 oblastí a obyvateľom ďalších dvoch úrady nariadili, aby zostali v bezpečí, potvrdili záchranné služby. Presný počet hektárov spáleného územia doposiaľ známy nie je, no v regióne už bolo podľa AFP uzavretých niekoľko ciest.