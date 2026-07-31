ŠIALENÉ zábery z križovatky: VIDEO Auto letelo vzduchom a vrazilo do boku autobusu! Ostal v ňom zapichnuté

BRISBANE - V Brisbane sa odohrala nehoda, ktorá vyzerá ako scéna z akčného filmu. Bezpečnostné kamery zachytili moment, keď modrá Toyota Yaris v plnej rýchlosti prešla rušnou križovatkou, narazila do vyvýšeného ostrovčeka a doslova vzlietla do vzduchu. Auto následne dopadlo priamo do boku prechádzajúceho autobusu.
Incident sa stal v stredu (29. 8.) okolo 18.30 h na križovatke Beaudesert Road a Granard Road v Archerfielde, informuje portál News.com. Zábery ukazujú, ako osobné auoto bez spomalenia vchádza do križovatky, odrazí sa od ostrovčeka a letí rovno do bočných okien autobusu. Náraz bol taký silný, že celý autobus sa naklonil do strany, kým sa opäť stabilizoval.
Auto zostalo zakliesnené v bočnej časti vozidla — zadné kolesá a kufor viseli z rozbitých okien, zatiaľ čo predná časť bola zapichnutá medzi sedadlá. Predné kolesá skončili na rade prázdnych sedadiel, rozdrvené zábradlia sa zasekli o čelné sklo auta a poškodili interiér autobusu. V čase nehody, našťastie, neboli v autobuse žiadni cestujúci.
Podľa polície vodič autobusu neutrpel vážne zranenia. Rovnako vodič Yarisu vyviazol bez fyzických zranení, no bol prevezený do nemocnice v dôsledku šoku. „Neboli hlásené žiadne ďalšie vážne zranenia,“ dodala polícia, ktorý nehodu vyšetruje.