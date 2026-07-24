TRAGÉDIA na Dolnom Považí! Autobus zišiel z cesty a zastal na poli: Vodiča (†56) už nedokázali zachrániť

PUSTÉ UĽANY - V galantskom okrese došlo vo štvrtok (23. 7.) k tragickej udalosti. Na ceste medzi Abrahámom a Pustými Úľanmi zišiel autobus z cesty a zastal na poli. Podľa miestnych zdrojov bol vo vozidle len 56-ročný vodič. Záchranári sa ho snažili oživiť, no neúspešne.
Polícia potvrdila, že bola včera ráno v ranných hodinách privolaná k udalosti v cestnej premávke, ktorá sa stala medzi obcami Pusté Úľany a Abrahám. "Na mieste sa nachádzal autobus mimo cesty, v ktorom bol nájdený vodič bez známok života. Policajti šetrením zistili, že v tomto prípade nedošlo k dopravnej nehode," priblížila pre Topky.sk trnavská krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.
Na mieste zasahovali aj záchranári. "Krátko pred piatou ráno sme na miesto vyslali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Napriek snahe záchranárov, žiaľ, musel lekár u 56-ročného muža konštatovať úmrtie," uviedla hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej a zdravotnej služby Petra Klimešová.
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Polícia v tejto súvislosti dodala, že obhliadajúci lekár, ktorý bol na miesto privolaný, cudzie zavinenie vylúčil. "Bola nariadená zdravotno-bezpečnostná pitva za účelom stanovenia príčiny úmrtia," konštatuje na záver policajná hovorkyňa.