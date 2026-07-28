BRUTÁLNA nehoda autobusu: Na diaľnici narazil do zvodidiel a prevrátil sa, desivé VIDEO! Hlásia obeť a zranených

KUTTIPPURAM - Desivá dopravná nehoda otriasla indickým štátom Kerala. Autobus narazil do stredových zvodidiel, prevrátil sa a takmer sa rozlomil na dve časti. Tragédia si vyžiadala jednu obeť a viac ako dve desiatky zranených.
K nehode došlo v nedeľu ráno na diaľnici spájajúcej mestá Kozhikode a Thrissur neďaleko mesta Kuttippuram v okrese Malappuram, informujú noviny Times of India. Autobus smeroval z Kožikkótu (Kalkaty) do Thrissuru, keď vodič z doposiaľ nezistených príčin stratil nad vozidlom kontrolu.
Podľa záberov z bezpečnostnej kamery autobus najprv približne 25 metrov nekontrolovane šmýkal po vozovke, narazil do stredových zvodidiel a následne sa prevrátil na opačnú stranu cesty. Sila nárazu bola taká veľká, že sa vozidlo takmer roztrhlo na dve časti.
Pri nehode zahynul jeden z cestujúcich. Ďalších približne 25 ľudí utrpelo zranenia rôzneho rozsahu, pričom viacerých museli záchranári previezť do okolitých nemocníc. Na miesto okamžite vyrazili hasiči, zdravotníci aj polícia, ktorí pomáhali s vyslobodzovaním cestujúcich z vraku autobusu.
Vyšetrovatelia momentálne zisťujú presnú príčinu nehody. Podľa denníka Times of India budú analyzovať technický stav autobusu, ako aj okolnosti, ktoré viedli k tomu, že vodič nad vozidlom stratil kontrolu. Významnú úlohu pri vyšetrovaní zohrávajú aj vyššie zverejnené zábery z priemyselnej kamery, ktoré zachytili celý dramatický priebeh nehody.