Dcéra slávneho Chaplina: Týmto svojho otca veru nepotešila!

KALIFORNIA - Charlie Chaplin bol jedným z najznámejších hercov nemej éry filmu. Jeho dcéra Geraldine Chaplin sa vybrala v jeho šľapajach. No ak by ste si mysleli, že slávny otec bol od radosti bez seba, mýlili by ste sa...

Geraldine Chaplin sa narodila 31. júla 1944 v Santa Monice v Kalifornii (USA). Je najstaršou dcérou z posledného manželstva svetoznámeho komika Charlesa Chaplina s Oonou O'Neillovou. Už v detskom veku sa predviedla vo filme svojho otca Svetlá rámp (1952). Snímka bola nostalgickým autobiografickým pohľadom na život klauna.

V adolescentnom veku vyrastala podľa želania otca vo Vevey vo Švajčiarsku v penzióne pre mladé dámy a navštevovala tiež kláštornú školu. Vo Veľkej Británii v rokoch 1958 – 1961 študovala balet na londýnskej Kráľovskej baletnej škole (Royal Ballet School). Niekoľko rokov cestovala po svete a vystupovala v klasických baletoch.Neskôr sa rozhodla balet zanechať a venovať sa herectvu. Dôvodom boli početné ponuky na spoluprácu, ktoré dostávala od filmových tvorcov. Otec ju spočiatku od zámeru pokračovať v jeho šľapajach odhováral.zaspomínala si herečka v jednom z rozhovorov.

Prvou jej skutočnou rolou bola unesená milionárska dcéra vo filme Crime on a Summer Morning (Jedného krásneho letného rána, 1964), kde si zahrala po boku francúzskeho herca Jeana-Paula Belmonda. Vážnej úlohy sa zhostila v americkej dráme ocenenej piatimi Oscarmi nakrútenej podľa predlohy Borisa Pasternaka Doctor Zhivago (Doktor Živago,1965).

V snímkach španielskeho režiséra Carlosa Saura, ktorý sa stal nielen jej životným partnerom, ale aj otcom ich syna, vytvorila zaujímavé a zložité postavy žien trpiacich sebectvom mužov. Účinkovala napríklad vo filmoch Stress-es tres-tres (Stres v trojici, 1968), El Jardín de las delicias (Záhrada rozkoší, 1970), alebo Ana y los lobos (Anna a vlci, 1973). "Saurove filmy ma okúzľovali, bol perfekcionalista," ocenila režisérske umenie Carlosa Saura Chaplinová. Manželstvo s režisérom sa po rokoch rozpadlo.



V 60. a 70. rokoch 20. storočia sa prezentovala aj v snímkach iných európskych a amerických režisérov. Príležitosť dostala od Roberta Altmana vo filmoch Nashville (1975), Buffalo Bill and the Indians (Buffalo Bill a Indiáni, 1976) a A Wedding (Svatba, 1978).

Postavu francúzskej kráľovnej stvárnila v dvoch dieloch filmu The Four Musketeers (Traja mušketieri, 1974) v réžii Richarda Lestera. Vlastnú starú mamu si zahrala v životopisnom filme o jej otcovi s názvom Chaplin (1992) v réžii Richarda Attenborougha. Za túto úlohu bola nominovaná na Zlatý glóbus.



Geraldine Chaplin spolupracovala od roku 2002 s viac-menej neznámymi filmovými tvorcami s výnimkou Pedra Almodóvara, ktorý jej zveril rolu učiteľky tanca v pôsobivej dráme o medziľudských vzťahoch Hable con ella (Hovor s ňou, 2002). Snímka získala Oscara (2002) za pôvodný scenár. Film bol nominovaný aj za réžiu.



Medzi Chaplinovej filmy posledného obdobia, v ktorých si zahrala patria: Lo Imposible (Nič nás nerozdelí, 2012), Me and Kaminski (Já a Kaminski ,2015), The Broken Key (2017), Camino Sinuoso (2018). Zahrala si tiež v seriáli Koruna (2019).

V súčasnosti je životným partnerom herečky kubánsky kameraman Patricio Castillo, s ktorým má dcéru.

Geraldina Chaplin, označovaná filmovou kritikou i divákmi za významnú postavu svetovej kinematografie, má pamätnú plaketu so svojím menom aj na Moste slávy v Trenčianskych Tepliciach.