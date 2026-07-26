Tragédia pri Valencii: Rozsiahly požiar si vyžiadal prvú obeť, hasiči stále bojujú s plameňmi

MADRID - Pri požiari v blízkosti mesta Valencia na východe Španielska zahynula jedna osoba, oznámila v sobotu miestna samospráva. Informuje o tom agentúra AFP.
Hasiči dostali požiar v meste Manises pod kontrolu, ale „oheň si žiaľ vyžiadal život jednej osoby“, uviedla samospráva na sieti X bez ďalších podrobností. Tento požiar nebol súčasťou rozsiahlych požiarov, ktoré zúria západne od Madridu a ktoré donútili tisíce ľudí k evakuácii. Na druhej strane však z nich neboli hlásené žiadne úmrtia.
Miestny hasičský zbor potvrdil obeť a na sieti X zverejnil videá, na ktorých hasiči bojujú s plameňmi pomocou hadíc a vrtuľníkov. Dodal, že v starostlivosti lekárov je niekoľko ľudí so zdravotnými ťažkosťami, pretože sa nadýchali dymu. Médiá s odvolaním sa na miestne úrady informovali o ďalšom požiari v provincii Castellón v regióne Valencia.