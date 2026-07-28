Španielsko po požiaroch: Tisíce ľudí sa môžu vrátiť domov, evakuácie rušia

MADRID- Španielsko oznámilo v súvislosti s lesnými požiarmi zrušenie evakuačných príkazov pre 13 samospráv v dvoch oblastiach. Ich platnosť vyprší v utorok o 17.00 h, upresnilo ministerstvo vnútra. Informuje o tom agentúra AFP.
Zrušenie príkazu znamená, že „obyvatelia sa môžu vrátiť do svojich domovov,“ uviedlo ministerstvo pre AFP bez upresnenia, koľkých osôb sa to týka. Oznámenie sa považuje za náznak, že hasičom sa darí zasahovať proti šíreniu lesných požiarov, pre ktoré museli tisíce ľudí opustiť svoje domovy.
Evakuovaní sa vracajú
Na kontrolnom stanovišti Civilnej gardy (Guardia Civil) v blízkosti obcí Chapinería a Navas del Rey, ktoré boli pred niekoľkými dňami evakuované, sa podľa reportéra AFP po oznámení vytvorila kolóna vracajúcich sa vozidiel.
Požiare stále hrozia
Vláda k tomuto kroku pristúpila v čase, keď úrady informujú o pozitívnom vývoji v hasení požiarov. Niektoré z nich však stále nie sú pod kontrolou, najmä na juhu a v centrálnej oblasti krajiny. „Našou prioritou je pokračovať v boji s požiarom a stabilizovať (situáciu),“ povedal minister vnútra Fernando Grande-Marlaska. Od utorka sa však očakáva nárast teplôt, píše AFP. Španielska vláda vyhlásila minulý týždeň núdzový stav v celej krajine pre lesné požiare, ktoré prinútili približne 60.000 ľudí opustiť svoje domovy a ktoré doteraz spálili asi 77.000 hektárov pôdy.