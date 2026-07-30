Telegram pod tlakom: Austrália ho žaluje za neodstránenie teroristického obsahu

SYDNEY - Austrálsky kontrolný úrad eSafety, zaoberajúci sa kybernetickou bezpečnosťou, začal vo štvrtok súdne konanie proti spoločnosti Telegram s tvrdením, že táto platforma neodstránila materiál súvisiaci s terorizmom. Upozornila na to agentúra AFP.
Podľa austrálskeho zákona o online bezpečnosti hrozí spoločnosti Telegram pokuta vo výške až 54,6 milióna austrálskych dolárov. Šéfka eSafety Julie Inmanová Grantová uviedla, že Telegram podľa jej úradu neodstránil materiály podporujúce terorizmus, vrátane videí teroristických popráv a masových strelieb, medzi ktorými boli aj „niektoré z najznámejších prípadov extrémistického násilia v nedávnej histórii“, a to napriek tomu, že na to bol upozornený. Podľa Grantovej medzi takýto materiál patril aj obsah týkajúci sa priameho prenosu streľby v mešite v meste Christchurch na Novom Zélande z roku 2019 či masovej streľby v americkom meste Buffalo z roku 2022.
Varovanie úradov
„Keď sú platformy upozornené na teroristický obsah, musia konať,“ vyhlásila Grantová na tlačovej konferencii v Sydney. „Toto opatrenie prichádza v čase, keď Austrália čelí zvýšeným bezpečnostným rizikám v súvislosti s nedávnou tragédiou na pláži Bondi,“ poznamenala s odkazom na streľbu, ku ktorej došlo vlani v decembri a ktorá si vyžiadala 15 mŕtvych.
Canberra podniknutie krokov proti Telegramu oznámila deň po tom, čo Rusko obvinilo jeho zakladateľ Pavla Durova z napomáhania teroristickej činnosti. Federálna bezpečnostná služba (FSB) ako dôvod pre vznesenie obvinenia uviedla, že administrátor neodstraňuje kanály a chatboty využívané na koordináciu teroristických útokov a diverzných akcií v Rusku a neodstraňuje ani kanály propagujúce masové vraždy či kybernetické podvody. Durov bol zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb.