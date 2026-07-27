Upratovanie sa takmer skončilo smrťou: Mužovi explodoval robotický vysávač! Utrpel strašné popáleniny

PERTH – Obyčajné upratovanie sa zmenilo na boj o život. Mladý Austrálčan utrpel rozsiahle popáleniny po tom, ako v jeho kuchyni explodoval robotický vysávač a následne zachvátil dom požiar.
Explózia prišla bez varovania
K tragickej udalosti došlo 2. júla v austrálskom meste Brabham na predmestí Perthu. Lachie Perrem bol v kuchyni svojho domu, keď robotický vysávač náhle explodoval. Výbuch okamžite vyvolal požiar, ktorý sa z kuchyne rozšíril do ďalších častí domu. O prípade informovala austrálska verejnoprávna stanica ABC News.
Dvadsaťsedemročný muž utrpel popáleniny približne na 75 percentách tela. Záchranári ho v kritickom stave previezli do nemocnice Fiona Stanley Hospital, kde ho lekári uviedli do umelého spánku a podrobil sa viacerým operáciám.
Príčinu výbuchu stále vyšetrujú
Vyšetrovatelia predbežne dospeli k záveru, že požiar vznikol v dôsledku poruchy robotického vysávača. Zatiaľ však nie je jasné, či zlyhala lítiovo-iónová batéria alebo iná elektrická súčasť zariadenia. Spotrebič preto putoval na podrobnú expertízu, ktorú vykonáva austrálsky Úrad pre priemyselnú reguláciu a bezpečnosť.
Požiar zničil veľkú časť domu, takže Perremova snúbenica aj spolubývajúci prišli o bývanie. Rodina následne založila verejnú zbierku na pokrytie nákladov spojených s liečbou a rekonvalescenciou.
Po týždňoch prišla dobrá správa
Po niekoľkých týždňoch hospitalizácie sa zdravotný stav mladého Austrálčana začal zlepšovať. Jeho matka Fiona Perrem uviedla, že sa prebral z umelého spánku, úspešne podstúpil transplantácie kože a lekári sú spokojní najmä s tým, ako sa mu obnovuje pohyblivosť rúk.
„Kožné transplantáty sa hoja veľmi dobre a fyzioterapeuti sú mimoriadne spokojní s pokrokom, najmä s pohyblivosťou jeho rúk. Dnes sme dosiahli ďalší veľký míľnik, keď mu odstránili sondu na výživu. Veľmi dobre sa hoja aj tvár a krk,“ napísala jeho matka v aktualizácii zbierky, na ktorú upozornil portál News.com.au.
Podľa austrálskych hasičov ide o mimoriadne nezvyčajný prípad. Hoci v minulosti evidovali viacero požiarov spôsobených klasickými vysávačmi, podobný incident s robotickým vysávačom bol v regióne prvým zdokumentovaným prípadom.