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Upratovanie sa takmer skončilo smrťou: Mužovi explodoval robotický vysávač! Utrpel strašné popáleniny

Lachie Perrem je z najhoršieho vonku.
Lachie Perrem je z najhoršieho vonku. (Zdroj: GoFundMe)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

PERTH – Obyčajné upratovanie sa zmenilo na boj o život. Mladý Austrálčan utrpel rozsiahle popáleniny po tom, ako v jeho kuchyni explodoval robotický vysávač a následne zachvátil dom požiar.

Explózia prišla bez varovania

K tragickej udalosti došlo 2. júla v austrálskom meste Brabham na predmestí Perthu. Lachie Perrem bol v kuchyni svojho domu, keď robotický vysávač náhle explodoval. Výbuch okamžite vyvolal požiar, ktorý sa z kuchyne rozšíril do ďalších častí domu. O prípade informovala austrálska verejnoprávna stanica ABC News.

Dvadsaťsedemročný muž utrpel popáleniny približne na 75 percentách tela. Záchranári ho v kritickom stave previezli do nemocnice Fiona Stanley Hospital, kde ho lekári uviedli do umelého spánku a podrobil sa viacerým operáciám.

Príčinu výbuchu stále vyšetrujú

Vyšetrovatelia predbežne dospeli k záveru, že požiar vznikol v dôsledku poruchy robotického vysávača. Zatiaľ však nie je jasné, či zlyhala lítiovo-iónová batéria alebo iná elektrická súčasť zariadenia. Spotrebič preto putoval na podrobnú expertízu, ktorú vykonáva austrálsky Úrad pre priemyselnú reguláciu a bezpečnosť.

Požiar zničil veľkú časť domu, takže Perremova snúbenica aj spolubývajúci prišli o bývanie. Rodina následne založila verejnú zbierku na pokrytie nákladov spojených s liečbou a rekonvalescenciou.

Po týždňoch prišla dobrá správa

Po niekoľkých týždňoch hospitalizácie sa zdravotný stav mladého Austrálčana začal zlepšovať. Jeho matka Fiona Perrem uviedla, že sa prebral z umelého spánku, úspešne podstúpil transplantácie kože a lekári sú spokojní najmä s tým, ako sa mu obnovuje pohyblivosť rúk.

„Kožné transplantáty sa hoja veľmi dobre a fyzioterapeuti sú mimoriadne spokojní s pokrokom, najmä s pohyblivosťou jeho rúk. Dnes sme dosiahli ďalší veľký míľnik, keď mu odstránili sondu na výživu. Veľmi dobre sa hoja aj tvár a krk,“ napísala jeho matka v aktualizácii zbierky, na ktorú upozornil portál News.com.au.

Podľa austrálskych hasičov ide o mimoriadne nezvyčajný prípad. Hoci v minulosti evidovali viacero požiarov spôsobených klasickými vysávačmi, podobný incident s robotickým vysávačom bol v regióne prvým zdokumentovaným prípadom.

Viac o téme: PožiarExplóziaPopáleninyAustráliaRobotický vysávačVýbuchLachie Perrem
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