Trump opäť udrel na svetový obchod! Zavedie nové clá na 60 obchodných partnerov! Schytala to aj Európska únia

WASHINGTON - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok zavedie nové clá vo výške 10 - 12,5 % na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie, a to z dôvodu údajného nedostatočného presadzovania zákazov nútenej práce. Tieto nové opatrenia zavedú v čase, keď vyprší platnosť dočasného globálneho cla vo výške 10 %, uviedli to vo štvrtok vysokopostavení predstavitelia administratívy USA. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.
„Spojené štáty majú už takmer storočie zákaz dovozu tovarov pochádzajúcich z nútenej práce a tento zákaz dôsledne uplatňujú. Už dávno je čas, aby tak urobili aj naši obchodní partneri,“ uviedol americký obchodný splnomocnenec Jamieson Greer. Najvyšší súd USA vo februári rozhodol, že spôsob, akým Trump v apríli minulého roka zaviedol globálne clá vrátane tzv. recipročných, bol nezákonný a že prezident prekročil svoje právomoci. Trump v reakcii na rozhodnutie súdu podpísal výkonné nariadenie, ktoré mu umožnilo obísť Kongres a zaviesť 10 % clá na dovoz z celého sveta do USA na 150 dní. Platnosť tohto opatrenia vyprší v piatok.
Vlna nových ciel pôvodne navrhnutá v júni nadobudne platnosť v piatok o 6.01 h SELČ. Tieto opatrenia sa podľa AFP považujú za odolnejšie voči právnym výzvam než predchádzajúce kroky Trumpovej administratívy. Podľa štvrtkového oznámenia zasiahne nižšia 10 % sadzba ekonomiky, ktoré zaviedli zákaz nútenej práce. Patria medzi ne napríklad India, Kanada, EÚ a Spojené kráľovstvo, informuje AFP.
Do skupiny krajín, na ktoré sa budú vzťahovať clá vo výške 12,5 %, patria napríklad Brazília, Čína a Japonsko. Tieto opatrenia sa nebudú týkať tovarov, na ktoré sa už vzťahujú americké clá, napríklad oceľ a hliník. Oslobodené budú podľa predstaviteľa administratívy aj tovary dovážané v rámci dohody o voľnom obchode medzi USA, Mexikom a Kanadou. USA zároveň samostatne vyšetrujú 16 ekonomík pre nadmerné priemyselné kapacity, čo by mohlo viesť k uvaleniu ďalších ciel.
Austrália a Brazília označili nové americké clá za neopodstatnené
Austrália a Brazília kritizovali nové americké clá, ktoré predstavitelia USA oznámili vo štvrtok. Obe krajiny ich označili za neopodstatnené. Nové clá sa týkajú aj Japonska, ktoré vyjadrilo poľutovanie nad ich zavedením. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters. Americkí predstavitelia uviedli, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa v piatok zavedie nové clá vo výške od desať do 12,5 percenta na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie, a to z dôvodu údajného nedostatočného presadzovania zákazov nútenej práce.
„Tieto clá sú neopodstatnené, nie sú v súlade s našou dohodou o voľnom obchode a mali by byť zrušené,“ uviedol austrálsky minister obchodu a cestovného ruchu Don Farrell. Austrália je podľa AFP zaradená na zoznam obchodných partnerov, na ktorých sa vzťahujú clá v rozmedzí od desať do 12,5 percenta. Na Brazíliu uvalili USA clá vo výške 12,5 percenta. „Keďže americký obchodný splnomocnenec nemal podľa domáceho práva právny základ na podporu svojej protekcionistickej obchodnej politiky, rozhodol sa zneužiť otázku, ktorá má veľký význam pre hnutie za ľudské práva a práva pracovníkov,“ uviedla brazílska vláda vo vyhlásení.
Brazília dodala, že okamžite začne postupy na aktiváciu nástrojov reakcie na základe svojho „zákona o reciprocite“. Trumpova vláda už minulý týždeň uvalila 25-percentné clo na niektoré brazílske tovary, pričom ako dôvod uviedla nespravodlivé obchodné praktiky. Japonsko zavedenie týchto ciel „ľutuje“, keďže vyššia sadzba je podľa hovorcu vlády založená výlučne na tom, že Japonsko nemá zákon, ktorý by úplne zakazoval dovoz výrobkov vyrobených nútenou prácou.