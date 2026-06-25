MIMORIADNE Počty obetí po zemetrasení vo Venezuele stále rastú: Štáty sveta posielajú peniaze aj záchranárske tímy

CARACAS - Zemetrasenie vo Venezuele zabilo 188 ľudí a zranila ďalších 1520 osôb. Aktualizovanú bilanciu oznámil podľa médií dnes večer SELČ predseda parlamentu Jorge Rodríguez. Dvojica zemetrasení, ktoré zasiahli v noci na dnes severozápad krajiny, podľa neho poničila a zničila najmenej 250 budov. Úrady evidujú vyše 200 zavalených ľudí a ďalších 157 sa nezvestných. Do postihnutej krajiny začínajú odlietať zahraničné záchranárske tímy.
Aktualizované 21:00 Podľa agentúry AP úrady oznámili okrem iného pozastavenie výučby či prerušenie distribúcie plynu pre domácnosti. Podľa spravodajcov agentúr AFP a EFE sa v niektorých mestách v štáte La Guaira stali obchody cieľom rabovania.
Aktualizované 20:30 Zemetrasenie malo podľa seizmologických centier silu 7,2 a 7,5 stupňa a ich epicentra sa nachádzala pri meste Morón. Najpostihnutejší je podľa tlače pobrežný štát La Guaira, ktorý sa nachádza pri hlavnom meste Caracasu.
Viaceré krajiny prisľúbili Venezuele pomoc a vyslanie tímu pre hľadanie zavalených. Je medzi nimi aj Česká republika. Niektoré tieto tímy sa už vydávajú na cestu do Venezuely. "Ešte dnes odlieta lietadlo s dvoma tímami pre hľadanie a záchranu v mestách," oznámil dnes večer španielsky premiér Pedro Sánchez na sieti X.
Aktualizované 19:00 Z dôvodu silných zemetrasení, ktoré boli zaznamenané 24. júna v oblasti pri pobreží Venezuely, neďaleko hlavného mesta Caracas, došlo aj k poškodeniu infraštruktúry vrátane medzinárodného letiska pri Caracase. Medzinárodné letiská vo Venezuele sú dočasne uzavreté, čo môže viesť k narušeniu dopravy. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojom webe.
Aktualizované 18:00 Pápež Lev XIV. venoval Venezuele postihnutej zemetrasením „počiatočnú“ finančnú pomoc vo výške 100.000 eur, oznámil vo štvrtok Vatikán. Informuje agentúry AFP.
Finančné prostriedky pochádzajú z Apoštolskej almužny - vatikánskeho úradu, ktorý v mene pápeža vykonáva charitatívnu činnosť a poskytuje materiálnu pomoc ľuďom v núdzi. Ide o „počiatočný príspevok“ určený na podporu záchranných prác, uviedol spravodajský web Vatican News.
Aktualizované 17:30 Český tím pre vyhľadávanie a záchranu osôb zo sutín pôjde do Venezuely, ktorú v noci na dnes zasiahli dve silné zemetrasenia. Juhoamerická krajina ponuku z Česka prijala dnes popoludní. Na sieti X to uviedol Hasičský záchranný zbor ČR (HZS). Ďalšie informácie, ako napríklad, koľko bude v tíme ľudí alebo kedy sa vydajú na cestu, chce zverejniť neskôr.
Aktualizované 17:00 Organizácia Spojených národov (OSN) je pripravená poskytnúť Venezuele postihnutej zemetrasením pomoc, uviedol vo štvrtok riaditeľ Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher. Zároveň zdôraznil, že záchranné práce si budú nasledujúcich dňoch vyžadovať rozsiahle spoločné úsilie. Informuje agentúra AFP.
Aktualizované 15:20 Viaceré krajiny ponúkajú Venezuele pomoc. Na katastrofu nad ránom zareagoval americký prezident Donald Trump, ktorý na svojej sieti Truth Social uviedol, že Spojené štáty sú pripravené, ochotné a schopné pomôcť. Minister zahraničia Marco Rubio neskôr dodal, že USA do zasiahnutej krajiny na Trumpov pokyn okamžite vysielajú pátracie a záchranné tímy, zdravotnícke pomôcky a humanitárnu pomoc. Rodríguezová podľa agentúry AP povedala, že záchranárov vyslali aj Salvador, Mexiko a Katar.
"Tisíckam Venezuelčanov, ktorí boli nútení všetko opustiť, posielame všetku našu silu, vieru a modlitby. Zdieľame bolesť tých, ktorí prežívajú strašnú úzkosť z toho, že sa im stratili blízki," uviedla predstaviteľka venezuelskej opozície María Corina Machadová.
"Všetka moja podpora aj podpora Španielska patria venezuelskému ľudu po ničivých zemetraseniach, ku ktorým došlo dnes v noci. Naše myšlienky sú s obeťami a ich rodinami," napísal na sociálnej sieti X španielsky premiér Pedro Sánchez. Podľa agentúry Reuters tiež uviedol, že jeho krajina je plne pripravená poskytnúť akúkoľvek núdzovú pomoc, ktorú by Venezuela mohla potrebovať.
"Modlíme sa za skoré uzdravenie zranených a v tomto ťažkom čase vyjadrujeme solidaritu všetkým zasiahnutým. India je pripravená poskytnúť všetku možnú pomoc," napísal na X šéf indickej vlády Naréndra Módí. "Nariadil som okamžité zaslanie humanitárnej pomoci na riešenie tejto mimoriadnej situácie. Napriek obrovským rozdielom musí rokovania každého vládcu vždy riadiť ľudskosť," uviedol ekvádorský prezident Daniel Noboa.
Česko je pripravené poskytnúť okamžitú humanitárnu pomoc pri záchranných operáciách a v pohotovosti je tiež český tím špecializovaný na vyhľadávanie a záchranu ľudí zo sutín. Nemecko je podľa ministra obrany Borisa Pistoriusa pripravené vyslať až šesť transportných lietadiel A400M, ktoré okrem vojakov dopravia aj vybavenie agentúry pre zvládanie prírodných katastrof.
Švajčiarsko vyšle záchranárov, pátracích psov a materiál, rovnako ako Holandsko; Portugalsko môže vyslať záchranné a pomocné tímy. Pomoc ponúkli aj Taliansko a Francúzsko. Na ceste sú tiež špecializované záchranné tímy koordinované OSN, zatiaľ čo EÚ aktivovala európsky satelitný monitorovací systém Copernicus, aby podporila záchranné operácie na mieste, napísala agentúra AFP.
Ponuky pomoci prišli aj od Argentíny, Bolívie, Brazílie, Čile, Iránu, Panamy či Uruguaja. Čína podľa tamojšieho ministerstva zahraničia urobí všetko, čo bude v jej silách, aby Venezuele pomohla, povedal podľa Reuters hovorca tamojšieho ministerstva zahraničia Kuo Ťia-kchun.
Aktualizované 15:00 Prvé zemetrasenie o sile 7,2 stupňa malo epicentrum asi 28 kilometrov na západ od mesta Morón a epicentrum druhého o sile 7,5 stupňa sa nachádzalo 16 kilometrov juhozápadne od Morónu. Otrasy boli cítiť až v brazílskej Amazonii, zhruba 1700 kilometrov od venezuelskej metropoly Caracasu, aj v 1000 kilometrov vzdialenej kolumbijskej metropole Bogote.
Dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila stav núdze a povedala, že zatiaľ najmenej 164 ľudí zomrelo a 971 bolo zranených. Úrady podľa agentúry Reuters krátko po 08: 00 SELČ registrovali viac ako 6600 nezvestných.
Venezuelská štátna televízia VTV odvysielala zábery troch detí pokrytých prachom, ktoré boli živé vytiahnuté z trosiek v meste La Guaira v rovnomennom štáte na severe krajiny. Škody utrpela aj nemocnica v 150 kilometrov vzdialenom meste Tucacas, kde pred ňou podľa stanice stáli desiatky ľudí v zdravotníckom oblečení.
Kvôli zemetraseniu bolo poškodené a uzavreté hlavné letisko v meste Maiquetía neďaleko metropoly, v Caracase bola prerušená prevádzka metra a dodávky zemného plynu a niekde nešiel ani prúd a mobilný signál. Zamestnanci v caracaskej nemocnici Hospital de Clínicas počas nočnej zmeny pracovali v dvojnásobnom počte, aby mohli ošetrovať zranených. Školské budovy, v ktorých sa do konca týždňa nebude vyučovať, poslúžia ako evakuačné centrá a miesta pre dary.
Svedkovia uviedli, že pred zemetraseniami dostali na mobilný telefón varovanie. Keď otrasy začali, praskali múry, v miestnostiach sa rúcali predmety, ľudia kričali a vybiehali z kymácajúcich sa budov. Niektorí plakali, iní sa objímali a ďalší zvierali v náručí svojich domácich maznáčikov, zatiaľ čo sa okolo hromadil prach.
"Keď sme išli dole, vyzeralo to ako v horore. Museli sme preliezť trosky a všetko možné. Správca budovy s dieťaťom a všetci susedia schádzali dole. Videla som ale, že sa von dostala len jedna rodina," povedala podľa Reuters Maria Alejandra zo susednej budovy, ktorá neuviedla svoje priezvisko.
Na sociálnych sieťach už kolujú neoverené videá z La Guairy, na ktorých sú naklonené a poničené obytné budovy s nábytkom vypadnutým cez balkóny na ulici alebo pobúrené domy, okolo ktorých ľudia pátrajú po preživších.
Dnešné dvojité zemetrasenie je podľa Americkej geologickej služby (USGS) najsilnejšie, ktoré Venezuelu zasiahlo od roku 1900. Pri silnom zemetrasení v roku 1812, ktoré spôsobilo rozsiahle škody v Caracase a Méride, zomrelo na 30.000 ľudí.
Aktualizované 11:35 Po dvoch zemetraseniach, ktoré dnes po polnoci SELČ zasiahla severozápad Venezuely a ktoré si podľa prvých odhadov vyžiadali 32 mŕtvych, začali štáty po celom svete ponúkať pomoc. Kým USA, Katar a Mexiko už vyslali svoje záchranné tímy, pripravené pomôcť je tiež Česko, Španielsko, Čína i latinskoamerické krajiny.
Aktualizované 11:30 Slovensko je pripravené pomôcť Venezuele s následkami zemetrasenia, ktoré krajinu postihlo vo štvrtok. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini na sociálnej sieti. „Vyjadrujem svoju najhlbšiu sústrasť obyvateľom Venezuely v súvislosti s ničivým zemetrasením. Naše myšlienky sú s obeťami a ich rodinami,“ povedal Pellegrini.
Aktualizované 11:25 Tragické zemetrasenie vo Venezuele prichádza v neľahkých časoch, v ktorých sa krajina a jej občania nachádzajú. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD). V mene vlády SR vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí a zaželal skoré uzdravenie všetkým zraneným. „S veľkým zármutkom som prijal správy o ničivom zemetrasení, ktoré zasiahlo Venezuelu. Myslíme na všetkých, ktorých táto tragédia postihla, a vyjadrujeme solidaritu venezuelskému ľudu v týchto ťažkých chvíľach,“ povedal Fico.
Aktualizované 9:11 Podľa webovej stránky založenej predstaviteľmi venezuelskej opozície na evidovanie nezvestných osôb v krajine, bolo o 2.45 h miestneho času (8.45 h SEČL) v Caracase nezvestných 7381 osôb. Agentúra Reuters pripomína, že nejde o oficiálne údaje a nie je ich možné overiť.
Aktualizované 8:36 Česko je pripravené poskytnúť okamžitú humanitárnu pomoc pri záchranných operáciách vo Venezuele. Na sieti X to dnes uviedol premiér Andrej Babiš (ANO).
Aktualizované 8:34 Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) na sociálnej sieti vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým obetiam ničivých zemetrasení vo Venezuele. „S ľútosťou som prijal správu o ničivých zemetraseniach, ktoré zasiahli Venezuelu a pripravili o život mnohých ľudí,“ napísal. Zároveň deklaroval pripravenosť Slovenska poskytnúť juhoamerickej krajine pomoc.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) vyjadril úprimnú sústrasť rodinám a pozostalým obetí dvoch zemetrasení vo Venezuele. „V tejto ťažkej chvíli ostávame v myšlienkach s venezuelským ľudom a vyjadrujeme mu našu solidaritu. Želám veľa síl záchranným zložkám a dobrovoľníkom, ktorí aktuálne pomáhajú v zasiahnutých oblastiach a rovnako tak skoré uzdravenie všetkým zraneným,“ napísal na sociálnej sieti šéf slovenskej diplomacie.
Aktualizované 7:16 Pri dvoch silných zemetraseniach zomrelo najmenej 32 ľudí. Podľa tlačových agentúr to v prvej bilancii oznámila dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová. Americká geologická služba (USGS) predtým odhadla, že obeťou môže byť 10.000 až 100.000. Zranených je zatiaľ 700 informovala tiež Rodríguezová.
"Zrútili sa desiatky budov a my sa teraz venujeme náročnej úlohe zachraňovať životy tých, ktorých nám Boh dovolí zachrániť. Štát La Guaira čelí skutočnej tragédii a stal sa zónou katastrofy,"uviedla Rodrígezová vo vyhlásení, ktoré odvysielala miestna televízia. "Rodinám, ktoré prišli o svojich blízkych, vyjadrujeme svoju sústrasť a podporu v týchto ťažkých chvíľach," dodala. Prezidentka tiež uviedla, že v najbližších hodinách dorazia do Venezuely záchranári zo zahraničia a poďakovala americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za jeho ponuku pomoci, napísal spravodajský server The Guardian.
Prvé zemetrasenie o sile 7,2 stupňa malo epicentrum asi 28 kilometrov na západ od mesta Morón a jeho ohnisko bolo v 13-kilometrovej hĺbke. Krátko nato USGS ohlásila otrasy o sile 7,5 stupňa. Toto zemetrasenie bolo v hĺbke 10 kilometrov a jeho epicentrum sa nachádzalo 16 kilometrov na juhozápad od Morónu. Rodríguezová uviedla, že krajinu zasiahlo skoro 20 následných otrasov. Tieto zemetrasenia podľa AP patria k najsilnejším za viac ako 100 rokov.
Galéria: Zemetrasenie vo Venezuele
Vysoký počet obetí a veľké škody
"Pravdepodobný je vysoký počet obetí a veľké škody, katastrofa je rozsiahla," uviedla USGS a odhadla, že obetí by mohlo byť medzi 10.000 a 100.000, píše Reuters. Dočasná prezidentka kondolovala blízkym obetiam, o ich počte sa však v prejave vysielanom v štátnej televízii nezmienila, uvádzajú agentúry. Nejasné zostáva tiež to, koľko ľudí utrpelo zranenia. Agentúra AP píše, že bežní Venezuelčania aj opoziční politici Rodríguezovú kritizovali za to, že jej trvalo dlho, kým verejne prehovorila. Vyčítajú jej tiež, že úrady doteraz neinformovali o obetiach a zranených.
(Zdroj: SITA/AP/Javier Campos)
Veľa ľudí bolo doma
Uzavreté je hlavné letisko v krajine, ktoré sa nachádza v meste Maiquetía neďaleko Caracasu. Sú na ňom veľké škody, oznámila Rodríguezová. Minister vnútra Diosdado Cabello uviedol, že zlá je situácia v caracaskej štvrti Altamira, kde sa zrútili obytné domy a ďalšie budovy. Vyzval ľudí, aby zostali vonku, pretože následné otrasy môžu spôsobiť ďalšie škody. Vyzval vodičov, aby uvoľnili prejazd pre sanitky a ďalšie záchranárske vozidlá. V čase zemetrasenia bolo veľa ľudí doma, pretože v stredu Venezuela oslavovala štátny sviatok. Osemdesiatročná María Romerová žijúca v južnej časti Caracasu povedala, že polícia jej pomohla sa evakuovať z domu. "Toto zemetrasenie bolo strašné, dokonca horšie ako to v roku 1967," dodala.
Do ulíc Caracasu vyjazdili hasičské vozidlá a fasády niektorých domov sú silne poničené. Mnoho obyvateľov Caracasu sa hneď po zemetrasení ocitlo bez dodávok prúdu a pripojenia internetu. Jeden svedok uviedol, že na strane ich bytu popraskala stena a rozbilo sa sklo vo vstupnej hale. Podľa agentúry AP boli mnohí ľudia v šoku, pretože sa na domoch zrútili celé steny a z ulice bol vidieť nábytok. Americký systém varovania pred cunami vydal výstrahu pred hrozbou tohto javu pre Portoriko a Britské a Americké Panenské ostrovy. Týkalo sa tiež ostrovov pri pobreží Venezuely - Aruby, Curaçaa a Bonairu. Asi po hodine bola výstraha zrušená.
Platí stav núdze
Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila stav núdze po dvoch silných zemetraseniach, ktoré krajinu zasiahli v stredu, píše Reuters. Po dvoch na seba nadväzujúcich zemetraseniach Venezuelu zasiahlo skoro dvadsať následných otrasov, povedala Rodríguezová v prejave v štátnej televízii. Kvôli škodám je uzavreté hlavné letisko v krajine, ktoré sa nachádza v meste Maiquetía neďaleko Caracasu.
Človek v ohrození spustil zbierku na pomoc obetiam zemetrasení vo Venezuele
V reakcii na ničivé zemetrasenia, ktoré zasiahli Venezuelu, spustila nezisková organizácia Človek v ohrození verejnú zbierku a kampaň na pomoc ľuďom v oblastiach postihnutých katastrofou. Prispieť je možné prostredníctvom darovacej stránky Človeka v ohrození alebo zaslaním prázdnej SMS na číslo 837.
„Výťažok zo zbierky bude použitý predovšetkým na zabezpečenie najnaliehavejšej humanitárnej pomoci pre ľudí, ktorí prišli o svoje domovy a prístup k základným životným potrebám,“ uviedla nezisková organizácia v tlačovej správe. Spresnila, že pomoc bude smerovať najmä na zabezpečenie potravín, pitnej vody, hygienických potrieb a náhradného bývania. „Zároveň nadväzujeme kontakt s partnerskými organizáciami v postihnutých oblastiach, aby sa pomoc dostala k ľuďom čo najrýchlejšie a najefektívnejšie,“ dodala neziskovka.
USA sú pripravené pomôcť Venezuele
Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa si zemetrasenia vyžiadali zničujúci počet obetí. Rovnako ako venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová nezverejnil žiadny konkrétny údaj. Spojené štáty sú podľa šéfa Bieleho domu pripravené Venezuele pomôcť. "Obe zemetrasenia, ktoré práve zasiahli skvelých ľudí vo Venezuele, sú obrovské a zostali po nich zničujúce počty obetí," napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social. "Spojené štáty sú pripravené, ochotné a schopné pomôcť," odkázal. Uviedol, že nariadil americkým úradom, aby konali rýchlo. "Budeme stáť pri našich nových a skvelých priateľoch," uviedol tiež prezident.
Vzťahy medzi Washingtonom a Caracasom sa v posledných mesiacoch zlepšujú, píše agentúra Reuters. Tento rok v januári americké špeciálne sily z venezuelskej metropoly uniesli vtedajšieho autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura do Spojených štátov, kde je obžalovaný z narkoterorizmu. Trumpova administratíva spolupracuje s dočasnou prezidentkou Rodríguezovou a výrazne zvýšila svoj vplyv na úrady tejto krajiny s veľkými zásobami ropy. Námestník amerického ministra zahraničia Christopher Landau dnes povedal, že americkí činitelia sú v kontakte s venezuelskými úradmi a mobilizujú pomoc pre postihnutú krajinu.