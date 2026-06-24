Diplomatická misia v Paname: Slovensko chce kreslo v Bezpečnostnej rade OSN

PANAMA/BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár na 56. Valnom zhromaždení Organizácie amerických štátov (OAŠ) v Paname rokoval so zástupcami krajín tohto regiónu, aby podporil kandidatúru Slovenska na nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) na obdobie 2028 – 2029. Informoval o tom v stredu komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Slovenská diplomacia je veľmi silným zástancom multilateralizmu a dodržiavania medzinárodného práva, pretože veríme, že práve spoločným diplomatickým dialógom sa dajú riešiť problémy. Len je potrebné mať rešpekt jeden k druhému. A preto som pricestoval do Panamy na Valné zhromaždenie Organizácie amerických štátov a som veľmi rád, že som mohol odprezentovať naše postoje a hodnoty,“ uviedol Blanár.
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Slovensko ponúka expertnú pomoc
Na osobnom stretnutí vyjadril podporu generálnemu tajomníkovi OAŠ Albertovi Ramdinovi a záujem spolupodieľať sa na projektoch, v rámci ktorých môže Slovensko poskytnúť svoju expertnú pomoc. Slovenský minister sa stretol aj s predstaviteľmi jednotlivých krajín združených v OAŠ a prediskutoval s nimi nielen politickú a obchodnú spoluprácu. Požiadal aj o podporu kandidatúry Slovenskej republiky na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN.
„Našu spoločnú podporu kandidatúr v OSN potvrdilo hneď v úvode moje bilaterálne rokovanie s ministrom zahraničných vecí Panamskej republiky Javierom Martínez-Achom Vásquezom a som rád, že počas otváracieho ceremoniálu som sa stretol aj priamo s panamským prezidentom Josém Raúlom Mulinom, ktorý ocenil moju priamu účasť na zasadnutí valného zhromaždenia,“ priblížil minister.
Rokovania s Latinskou Amerikou
„Moja cesta bola dôležitá z pohľadu nadviazania dialógu s krajinami, ktoré našu kandidatúru zatiaľ nepodporili, a preto som rád, že sa mi podarilo o tejto téme rokovať s predstaviteľmi Bolívie, Kolumbie, Surinamu, Svätej Lucie či Belize, zastupujúcimi krajiny, s ktorými Slovensko zhodne zdieľa hodnoty dodržiavania medzinárodného práva a multilateralizmu, ktoré tvoria samotnú podstatu Organizácie amerických štátov. Som rád, že odozva bola pozitívna, postupne dotiahneme potrebné diplomatické potvrdenia a ideme v tomto procese získavania podpory pre našu kandidatúru úspešne ďalej,“ konštatoval.
Stretol sa tiež so zástupcom ministra zahraničných vecí USA Christopherom Landauom. „So zástupcom šéfa americkej diplomacie som mal možnosť vymeniť si najnovšie informácie o našich bilaterálnych vzťahoch a súčasne som ho informoval o priebehu prípravných prác na pokračovanie politických konzultácií medzi našimi ministerstvami, ktoré sa tentokrát uskutočnia na Slovensku,“ priblížil.
Vyzdvihol výsledky rokovaní ako významný moment pri presadzovaní záujmov SR v kľúčovom regióne Latinskej Ameriky a Karibiku. „Slovensko je tu viditeľné, vnímajú nás a oceňujú našu osobnú zainteresovanosť. Všetky stretnutia, ktoré som absolvoval, boli veľmi otvorené, priateľské a v zmysle hodnôt, ktoré spoločne presadzujeme, a to je podpora mierových riešení, dialógu a multilateralizmu,“ uzavrel šéf slovenskej diplomacie.