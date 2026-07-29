Exfarmárka Ela ukázala svoju zvodnú stránku: Wau... V sexi čipke sotva skrotila bujarý dekolt!

BRATISLAVA - Exfarmárka Ela Martinčeková opäť rozvírila vášne. Na najnovšej fotografii zapózovala v zvodnej čiernej čipke s výrazným výstrihom, ktorý okamžite upútal pozornosť.
Elu Martinčekovú si diváci pamätajú z poslednej série reality šou Farma, kde patrila medzi najvýraznejšie súťažiace. Od skončenia šou zostáva aktívna na sociálnych sieťach, kde pravidelne zdieľa momenty zo svojho života aj odvážnejšie fotografie.
Bývalá farmárka sa pred časom rozhodla pre estetický zákrok a nechala si zväčšiť prsia. S výsledkom je očividne spokojná, čo potvrdzuje aj jej najnovší záber na Instagrame. V čiernom čipkovanom outfite zapózovala pred objektívom a do popredia opäť dostala svoje ženské krivky. Na fotografii je výrazne nalíčená, vyniká jej bohatá hriva a nechýba ani zvodný pohľad do objektívu. Ela pôsobí sebavedomo a ukázala, že svoje prednosti sa rozhodne nebojí zvýrazniť. Výrazný dekolt pritom okamžite upútal pozornosť.
Bývalá účastníčka Farmy si tak opäť užíva pozornosť a dokazuje, že po reality šou sa nestratila. Naopak, svoju popularitu na sociálnych sieťach naďalej buduje a fanúšikom pravidelne ponúka pohľad do svojho života.
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