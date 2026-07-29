Miley Cyrus ukázala božské telo bez cenzúry: Čiernobiele fotky hore bez a cez zadok len šnúrka!

LOS ANGELES - Miley Cyrus vie, ako upútať pozornosť. Speváčka a herečka sa stala tvárou najnovšieho vydania magazínu Wonderland a sériou výrazných čiernobielych fotografií opäť rozprúdila diskusie. Odvážne zábery síce pôsobia provokatívne, no zároveň nesú silný umelecký rukopis uznávaného fotografa Maria Sorrentiho, ktorý je známy minimalistickým štýlom a prácou so svetlom.
Na titulnej fotografii pózuje Miley Cyrus iba s rozopnutou bundou, pod ktorou nemá podprsenku, pričom outfit dopĺňa len výrazný náhrdelník značky Tiffany & Co. Ďalšie zábery ukazujú speváčku v odvážnych modeloch módnych domov Saint Laurent, McQueen, Chloé, Prada či Balenciaga. Na niektorých fotografiách má na sebe iba spodnú bielizeň a oversized kabát, na iných zas pózuje v dramatických siluetách, ktoré stavajú do popredia jej výraznú charizmu.
Tentoraz však Miley nezostala len pred objektívom. Letné číslo magazínu totiž aj hosťovsky editovala, pričom do jeho prípravy prizvala ľudí, ktorí zohrali dôležitú úlohu v jej živote a kariére. Objavujú sa v ňom napríklad jej krstná mama Dolly Parton, herečka Daryl Hannah, sestra Noah Cyrus či ďalší umelci, ktorých obdivuje. Sama priznala, že vytvárať magazín s ľuďmi, ktorých má rada, bolo pre ňu splneným snom. Súčasťou čísla je aj rozsiahly rozhovor s Daryl Hannah, v ktorom Miley otvorene hovorí o svojej kariére aj pohľade na život.
Fanúšikom odkazuje, aby boli k sebe láskaví a vážili si svoju mladosť. Podľa nej dnešná doba príliš odmeňuje rýchle výsledky, zatiaľ čo skutočné umenie vzniká z trpezlivosti, vášne a túžby vytvoriť niečo, čo pretrvá. Nové fotografie prichádzajú len niekoľko mesiacov po oslavách 20. výročia seriálu Hannah Montana, ktorý z Miley urobil svetovú hviezdu. Aj v rozhovore pre Wonderland priznala, že návrat k tomuto obdobiu bol pre ňu veľmi emotívny a pripomenul jej, koľko radosti jej kariéra priniesla. Namiesto lacného škandálu však tentoraz stavila na umeleckú estetiku, výraznú módu a fotografie, ktoré dokazujú, že aj po rokoch patrí medzi najvýraznejšie osobnosti svetového popu.
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