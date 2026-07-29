Malého chlapca zrazili a uniesli obrovské vlny! Život mu zachránil iba 16-ročný plavčík hrdina

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Plavčík zachraňoval z rozbúreného mora chlapca.
Plavčík zachraňoval z rozbúreného mora chlapca. (Zdroj: X)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

SANTA CRUZ - Na kalifornskej pláži sa odohrala dramatická záchranná akcia. Desaťročného chlapca strhli silné vlny a hrozilo, že ho more odnesie ďalej od brehu. Do rozbúreného príboja bez váhania skočil len 16-ročný plavčík.

Vlny sa zmenili v priebehu niekoľkých sekúnd

Incident sa odohral v sobotu popoludní na pláži Seabright Beach v kalifornskom meste Santa Cruz. Podľa svedkov boli podmienky spočiatku pokojné, no more sa v priebehu okamihu zmenilo. Desaťročného chlapca zachytil silný príboj a začal ho unášať od brehu. Denník San Francisco Chronicle uviedol, že plavčík, ktorý bol v službe len prvý rok, okamžite vbehol do vody a začal bojovať s niekoľkometrovými vlnami.

Boj s príbojom trval niekoľko minút

Šestnásťročný plavčík sa približne dve minúty snažil udržať chlapca nad hladinou a zároveň ho dostať späť na breh. Niekoľko návštevníkov pláže sa mu pokúsilo pomôcť, no silný príboj ich prinútil ustúpiť.

Televízia NBC Bay Area informovala, že až druhý plavčík sa napokon dokázal dostať k dvojici a spoločne priviedli dieťa do bezpečia. Chlapca následne vyšetrili záchranári priamo na pláži a po ošetrení ho odovzdali rodičom.

Svedkovia zostali v šoku

Svedok Scott Vander Dussen, ktorý dramatickú záchranu natočil na video, opísal, že všetko sa zmenilo doslova v priebehu niekoľkých sekúnd.

„Keď sa vlny začali lámať, celá pláž stíchla. Všetci sledovali plavčíka, ktorý bez váhania bežal do vody. Nikdy som nič podobné nevidel,“ povedal podľa denníka San Francisco Chronicle.

Podľa neho by chlapec bez rýchleho zásahu plavčíkov zrejme nemal šancu dostať sa z rozbúreného mora vlastnými silami.

Nebezpečné podmienky pretrvávajú

Televízia ABC7 upozornila, že záchrana bola len jednou z približne 25 akcií, ktoré museli plavčíci v oblasti Santa Cruz počas jediného dňa vykonať. Za nebezpečnými podmienkami stáli silné oceánske vlny, takzvané sneaker waves, a prudké spätné prúdy. Národná meteorologická služba preto predĺžila varovanie pred nebezpečným príbojom aj na ďalšie dni.

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