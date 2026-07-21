Šok na dovolenke v Bulharsku: Turistka si objednala kávu! Z jej ceny jej skoro oči vypadli

VARNA - Bulharsko patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov aj Čechov. Jedna turistka však po návšteve kaviarne zostala nepríjemne prekvapená. Za obyčajné kapučíno zaplatila sumu, ktorú by podľa nej očakávala skôr v západnej Európe.
Účet zverejnila na internete
Žena sa o svoj zážitok podelila na sociálnej sieti, kde zverejnila fotografiu pokladničného dokladu z kaviarne. Za jedno kapučíno jej účtovali 8,50 bulharského leva, teda približne 4,35 eura.
„Ostala som šokovaná z ceny kapučína,“ napísala turistka k fotografii účtu.
O prípade informovali bulharské portály Varna24 a Focus. Podľa portálu Varna24 zverejnená účtenka okamžite vyvolala živú diskusiu na internete, pričom mnohí ľudia označili cenu za neprimerane vysokú.
Niektorí cenu obhajujú, iní ju kritizujú
Diskutujúci upozorňovali, že ceny sa výrazne líšia podľa lokality aj typu podniku. Kým v turisticky vyhľadávaných oblastiach pri pobreží bývajú vyššie, mimo hlavných promenád možno nájsť kávu za podstatne nižšie sumy.
Bulharský portál Focus zároveň pripomenul, že priemerná cena kapučína v Bulharsku už presahuje 4 eurá, zatiaľ čo v Taliansku sa podľa dostupných údajov pohybuje približne na úrovni 1,60 eura. Práve toto porovnanie vyvolalo medzi čitateľmi najväčšiu pozornosť, keďže Taliansko je považované za jednu z kolísok kávovej kultúry.
Bulharsko zostáva cenovo dostupnou destináciou
Napriek podobným prípadom odborníci upozorňujú, že Bulharsko patrí aj naďalej medzi cenovo najdostupnejšie prímorské destinácie v Európe. Rozdiely medzi jednotlivými podnikmi však môžu byť výrazné a pri atrakciách či priamo na pobreží bývajú ceny citeľne vyššie ako vo vnútrozemí alebo mimo hlavných turistických zón. Po zavedení eura začiatkom roka 2026 sa navyše v krajine častejšie diskutuje o raste cien niektorých služieb, najmä v turistických oblastiach.