Tragické utorkové ráno v Bratislave: Autobus zrazil chodkyňu! Záchranári jej už nedokázali pomôcť

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Z dôvodu tragickej dopravnej nehody je aktuálne v utorok ráno neprejazdná Roľnícka ulica v bratislavských Vajnoroch. V blízkosti križovatky s Rybničnou ulicou polícia dokumentuje stret autobusu s chodkyňou.
„Privolaná rýchla zdravotná pomoc, žiaľ, už chodkyni nedokázala pomôcť. Presné okolnosti, ako aj príčiny dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,“ oznámila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)