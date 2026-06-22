DRÁMA v Nitre: VIDEO Autobus plný detí zachvátili plamene, vracali sa zo školského výletu

NITRA - V pondelok okolo poludnia horel autobus v Nitre. Jeho zadná časť začala podľa svedkov horieť počas jazdy. Nitrianski hasiči priblížili, že autobus viezol deti na školskom výlete. Na mieste zasahujú hasiči.
Pri OC Galéria na Bratislavskej ulici v Nitre horel autobus. Na sociálnej sieti sa z miesta objavili zábery, ktoré zachytávajú zadnú časť vozidla v plameňoch. K zásahu boli privolané zložky Hasičského a záchranného zboru.
Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre Michaela Gundová, v čase vypuknutia požiaru sa v ňom nachádzalo 28 detí a šesť plnoletých osôb. Pri požiari nebol nikto zranený, aktuálne hasiči ukončujú posledné práce na uhasení požiaru.
Podľa slov Gundovej si vodič počas jazdy všimol dymenie, preto s autobusom zastavil na krajnici. V čase príchodu hasičov na miesto bol požiar v treťom štádiu horenia. Z dôvodu silného zadymenia použili zasahujúci hasiči autonómne dýchacie prístroje. Požiar uhasili dvoma vysokotlakovými prúdmi.
Policajti miesto požiaru uzavreli, premávka bola odklonená. Všetky osoby z autobusu boli bez zranení evakuované a transportované do bezpečia evakuačným autobusom, ktorý poskytlo KR HaZZ Nitra. Príčina vzniku požiaru je podľa slov Gundovej v štádiu zisťovania.