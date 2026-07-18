Nová vlna útokov americkej armády na Irán! Hlásia EXPLÓZIE, ODVETA prišla okamžite

TEHERÁN - Iránske médiá v sobotu nadránom informovali o explóziách vo viacerých častiach krajiny po tom, ako americká armáda podnikla novú vlnu útokov na ciele v Iráne, píšu o tom agentúry DPA a AP.
Aktualizované 7:49 Iránska armáda v sobotu prostredníctvom štátnej televízie oznámila, že v reakcii na americké útoky zasiahla vojenské ciele USA v Kuvajte, Jordánsku a Bahrajne. Informuje o tom agentúra AFP. V Kuvajte sa terčom iránskych ozbrojených síl stal sklad munície v kempe al-Adirí, veliteľské budovy a sklady munície na americkej leteckej základni Alí as-Sálim, ako aj niekoľko mostov. Kuvajtská armáda v sobotu na platforme X uviedla, že v krajine mohlo byť počuť explózie v dôsledku „zneškodňovania nepriateľských cieľov systémami protivzdušnej obrany“.
Americká armáda nespresnila, kde k útokom došlo, no iránska štátna televízia IRIB hlásila výbuchy pri meste Sirik v blízkosti Hormuzského prielivu a v prístavnom meste Bandar Abbás, uvádza DPA. Podľa agentúry AP sa explózie ozývali aj v mestách Ahváz, Lár a Jazd v strednom a južnom Iráne.
Okrem toho iránska agentúra Fars informovala o obnovení útokov na mosty v južnej provincii Hormozgán. Podľa iránskych úradov americká armáda zaútočila na tamojšie mosty a ďalšiu civilnú infraštruktúru už počas predchádzajúcej noci, uvádza DPA. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí na platforme X napísal, že iránsky ľud je teraz ešte viac odhodlaný donútiť nepriateľov k tomu, aby „trpko oľutovali túto zločinnú agresiu“.
Iránska štátna televízia Press TV s odvolaním sa na iránske Revolučné gardy (IRGC) uviedla, že pri meste Búšehr bol zostrelený americký dron. Informovala aj dvoch ropných tankeroch, ktoré údajne začali horieť južne od Hormuzského prielivu, no tieto tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť. Irán naďalej vyhlasuje, že má plnú kontrolu nad prielivom, ktorý je kľúčovou trasou pre globálny obchod s ropou, plynom a hnojivami.
USA podnikajú útoky už siedmu noc
V piatok večer ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) uviedlo na platforme X, že v snahe zabrániť ohrozovaniu lodnej dopravy v Hormuzskom prielive zo strany Iránu podniká útoky už siedmu noc s cieľom naďalej oslabovať iránske vojenské kapacity. V sobotu nadránom oznámilo, že útoky v Iráne zasiahli „monitorovacie stanovištia, vojenskú logistickú infraštruktúru, podzemné sklady zbraní a námorné kapacity“.
Podľa iránskych predstaviteľov si najnovšie útoky na ciele v Iráne vyžiadali desiatky obetí a stovky zranených. V piatok podľa agentúry AP informovala o zranených vojakoch aj armáda USA. Irán v rámci odvety vypálil rakety na územie spojencov USA na Blízkom východe vrátane Kataru, ktorý v konflikte pôsobí ako sprostredkovateľ, ako aj Kuvajtu, v ktorom útok spôsobil rozsiahle škody na elektrárni vrátane zariadenia na odsoľovanie morskej vody, uvádza AP.