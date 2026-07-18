Skontrolujte si kuchyne: Hygienici SŤAHUJÚ z trhu pomôcku, môžete ju mať doma!

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nevyhovujúcim výrobkom z Poľska. Ide o silikónovú bochníkovú formu od výrobcu Dajar s EAN kódom 5904134921109. Dôvodom je zvýšený obsah prchavých látok. Informovali o tom z ÚVZ SR.
Testovaná vzorka podľa ÚVZ SR nespĺňa požiadavky v parametri obsahu prchavých látok. Limit pre prchavé látky je 0,5 percenta, laboratórne zistená hodnota je 1,177 percenta.
Príslušné úrady verejného zdravotníctva prijímajú opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR. Výrobok bude hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Keďže sa výrobok môže nachádzať na trhu v SR, ÚVZ SR spotrebiteľom odporúča, aby si ho nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.